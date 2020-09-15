Bulut Kutlu'nun haberine göre 3 kadın, Batman'ın Raman Mahallesi'nde Elif Irmak'ın işlettiği gelinlik ve abiye elbiseler satan mağazaya müşteri gibi geldi. 2 kişi iş yeri sahibi Elif Irmak'ı oyalamaya başladı. Bir kadın ise Irmak'ın çantasında bulunan 5 bin 700 lirayı çaldı. Üç şüpheli daha sonra kayıplara karıştı. Parasının çalındığını fark eden Elif Irmak polise şikayetçi oldu.
"5 BİN 700 LİRAM ÇALINDI"
Irmak “3 kadın geldi önce diğer ürünlere baktı, sonra gelinlik alma bahanesiyle 2 kişi beni kandırdı. Bir kadın arka tarafa ürün bakmaya geçti. Diğer kadın ise nişanlı olduğunu ürün denemek istediğini söyledi. Biz arka bölüme geçtik. Çantam kabinlerin arka tarafında saklıydı. Ben müşteri kılığındaki hırsızlara gelinlik giydirirken diğer kalan kişi de nasıl yaptıysa bir dakika içeresinde çantamdaki cüzdanı almış. Ön tarafa gelip cüzdanı kontrol edip içindeki parayı almış, sonra benim yanıma gelmiş. Aradan bir saat geçtikten sonra cüzdanımı kontrol ettiğimde paramın olmadığını fark ettim. 5 bin 700 lira param çalındı. Dükkanın kirasını ödemek için arkadaşlarımdan borç olarak almıştım. Çok mağdurum" dedi.
İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, eşkalini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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