5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 ve mayıs ayı için yüzde 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece mayıs ayı itibarıyla 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 22,72 olarak belirlendi.