5 aylık enflasyon farkı açıklandı! 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Bugün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu veriler, memur ve emekli maaş zammında uygulanacak olan enflasyon farkını belirlemede kritik bir rol oynayacak. Mayıs ayı enflasyon rakamları için geri sayımın sona ermesiyle gözler "5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, güncel 5 aylık enflasyon farkı toplamı hakkında bilgiler...
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Ocak ayından bu yana biriken enflasyon farkı, milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışlarının ne kadar olacağını gösterecek. Temmuz ayında yapılacak olan memur ve emekli maaş zammında etkisi olan enflasyon farkı için araştırmalar hız kazandı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız 5 aylık enflasyon farkını merak ediyor. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...
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MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 75.45 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 62.51 olarak gerçekleşti.
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5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 ve mayıs ayı için yüzde 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Böylece mayıs ayı itibarıyla 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 22,72 olarak belirlendi.
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Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.
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Beş aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve emekli memur aylıklarında yüzde 17,32 oranında artış yapılması kesinleşmiş oldu.
Net rakamlar ise Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de belli olmasıyla netleşecek.
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6 ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.
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