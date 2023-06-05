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5 aylık enflasyon farkı ne kadar? Emekli ve memur maaşı 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

Enflasyon oranı emekli ve memur maaşlarının belirlenmesinde kritik bir önem arz ediyor. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan TEFE TÜFE verileri ile beraber emekli ve memur maaşının belirlenmesinde etkili olan enflasyon farkı da belli oldu. Mayıs ayı enflasyon rakamları için geri sayımın sona ermesiyle gözler "5 aylık enflasyon yüzde kaç oldu, enflasyon farkı ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte güncel 5 aylık enflasyon farkı toplamı ile ilgili son bilgiler...

Giriş: 05.06.2023 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam için son aylara girildi. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak ve maaşlar büyük ölçüde şekillendi. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin son bilgiler haberimizde...

  • MAYIS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

    TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39.54, bir önceki aya göre ise yüzde 0.04 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre ise enflasyon yüzde 63.72 olarak gerçekleşti.

    Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 43.68, aylık enflasyon ise yüzde 2.39 olarak açıklanmıştı. Mayıs verisiyle beraber yıllık enflasyonda 7 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu.

  • Ana harcama grupları itibarıyla Mayıs ayında bir önceki aya göre en yüksek düşüş gösteren ana grup yüzde -13,79 ile konut oldu. Söz konusu ana grupta enerji harcamaları da yer alıyor. Dolayısıyla doğalgazda daha önce açıklandığı gibi 'sıfır fiyat' ile hesaplama yapıldığı için bu grupta sert düşüş yaşandı.

    Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

  • 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

    Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı belli oldu. Kesin oran, Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.

    Buna göre:

    * 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

    * 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

    * Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

    * Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

    * 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

    * 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

  • EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 12 BİN 632 LİRA

    En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

  • 6 ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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