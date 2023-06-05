5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı belli oldu. Kesin oran, Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.
Buna göre:
* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26
* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26
* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26
* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26