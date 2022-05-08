5 ay önce çığ altında kalan İranlılar bulundu

Hakkari'de 5 ay önce çığ altında kalan 3 İranlı'nın cansız bedeni bulundu.

12 Ocak'ta İran sınırındaki Şemdinli ilçesinin Tekeli köyüne bağlı Tanyolu mezrasından İran'ın Urmiye bölgesine gitmek isteyen İran uyruklu Barzan Mihendi, Eshed Seydaniferd ve Behlul Seydaniferd'in üzerine çığ düştü.

Olay sonrasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşılamayan 3 kişinin cansız bedenleri dün bulundu. Bölgeye gelen askerler tarafından yapılan geniş çaplı aramada bulunan 3 kişinin cansız bedeni, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek İran'a gönderildi.