5 Aralık Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün Premier Lig'de 2 karşılaşma oynanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur müsabakaları yapılacak. Bu kapsamda sporseverler, "5 Aralık Perşembe kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 5 Aralık 2024 maç takvimi...
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Bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Premier Lig maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 5 Aralık 2024 Perşembe listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 5 Aralık Perşembe günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI
13.00 Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32 Spor (A Spor)
13.30 Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor
13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı
13.30 Karaman FK-Esenler Erokspor
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15.30 Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor (A Spor)
18.00 Çaykur Rizespor-Silivrispor (A Spor)
20.30 Gaziantep FK-Batman Petrolspor (A Spor)
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PREMİER LİG
22:30 Fulham - Brighton & Hove Albion (beIN Sports 3)
23:15 Bournemouth - Tottenham (beIN Sports 4)