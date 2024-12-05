Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor 5 Aralık Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        5 Aralık Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Bugün Premier Lig'de 2 karşılaşma oynanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur müsabakaları yapılacak. Bu kapsamda sporseverler, "5 Aralık Perşembe kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 5 Aralık 2024 maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 10:44 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Premier Lig maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 5 Aralık 2024 Perşembe listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 5 Aralık Perşembe günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        • 2

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI

          13.00 Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32 Spor (A Spor)

          13.30 Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor

          13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı

          13.30 Karaman FK-Esenler Erokspor

        • 3

          15.30 Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor (A Spor)

          18.00 Çaykur Rizespor-Silivrispor (A Spor)

          20.30 Gaziantep FK-Batman Petrolspor (A Spor)

        • 4

          PREMİER LİG

          22:30 Fulham - Brighton & Hove Albion (beIN Sports 3)

          23:15 Bournemouth - Tottenham (beIN Sports 4)

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Rusya'dan muhaliflere füzeli saldırı
        Rusya'dan muhaliflere füzeli saldırı
        Avrupa’da ‘kurtların dokunulmazlığı’ sona eriyor, Türkiye de onay verdi
        Avrupa’da ‘kurtların dokunulmazlığı’ sona eriyor, Türkiye de onay verdi
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        5 yılda 4 yas
        5 yılda 4 yas
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        Habertürk Anasayfa