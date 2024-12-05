5 Aralık Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Premier Lig maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 5 Aralık 2024 Perşembe listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 5 Aralık Perşembe günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?