Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto çekilişi her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. Cumartesi akşamları Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Seda Sayan açıklıyor. Büyük ikramiyenin bu hafta kime çıkacağı merak konusu... İşte 5 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları....

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 Aralık Çılgın Sayısal Loto 86 milyon liralık ikramiye veriyor.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucunda belirlenen şanslı numaralar:



5, 20, 22, 27, 70, 76 Joker: 79