5 araca çarpıp, kayıplara karıştı

Yozgat'ın Yerköy İlçesinde iftar sonrası çarptığı beş araca çarpan sürücü kayıplara karıştı.

Olay, Yozgat'ın Yerköy ilçesi Haşim Kılıç Mahallesi'nde geçtiğimiz gün iftar saatinden sonra meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü, aracıyla 5 araca çarptı. Araçlarda büyük hasar meydana gelirken, sürücü kayıplara karıştı.

Araç sahiplerinin şikâyeti üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemelerin ardından araçlara çarpan sürücü ve aracın bulunması için çalışma başlatıldı.