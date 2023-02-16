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5 akrabasını depremde kaybetti! Koca yürekli madenci!

Kahramanmaraş'ta, çöken 7 katlı Aydın Apartmanı enkazında ablası, eniştesi ve 3 yeğenini kaybeden emekli madenci 44 yaşındaki Abdullah Üstün, yakınlarını toprağa verdikten sonra geri dönüp apartmanın enkazında kalanların çıkarılmasına yardımcı oldu

Giriş: 16.02.2023 - 13:22 | Güncelleme: ABONE OL
5 akrabasını depremde kaybetti! Koca yürekli madenci! - Son dakika deprem haberleri
DHA

Adana'da özel bir maden ocağından emekli olan Abdullah Üstün (44), Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı Aydın Apartmanı'nın çökmesi sonucu binanın 4'üncü katında oturan ablası Cennet, eniştesi Muttalip, yeğenleri Şadiye, Büşra ve Barış Dolutaş'ı kaybetti.

ADANA'DAN TEKRAR K.MARAŞ'A DÖNDÜ

DHA'da yer alan habere göre yakınlarını memleketleri Adana'da toprağa veren emekli madenci, daha sonra yakınlarının yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş'taki binaya dönerek enkazda kalanların çıkarılmasına yardımcı oldu.

"5 YAKINIM HAYATINI KAYBETTİ"

Enkazdan cenazelerin çıkartılması konusunda yardımcı olduğunu söyleyen Abdullah Üstün, "4'üncü katta ablam, eniştem, yeğenlerim vardı. Depremde 5 yakınım hayatını kaybetti. Aydın Apartmanı'ndaydılar. Depremden sonra yakınlarıma ulaşamadım. Yollar çok kalabalıktı.

"CENAZELERİN ÇIKARILMASINA YARDIM EDİYORUM"

Adana'dan buraya yaklaşık 8.5 saatte geldik. Sonra cenazelerimizi alıp geri gittik. Yakınlarımın defnetme işlemlerini hallettikten sonra arama kurtarma çalışmaları için geri geldim. Cenazelerin çıkarılması konusunda yardım ediyorum.

Elimden geleni yapıyorum. Emekli maden işçisiyim. Enkazda kalanlar var. 20-25 kişinin olduğu söyleniyor. Enkaz çalışmalarına yardımcı olacağım" dedi.

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