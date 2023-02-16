5 akrabasını depremde kaybetti! Koca yürekli madenci!

Adana'da özel bir maden ocağından emekli olan Abdullah Üstün (44), Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı Aydın Apartmanı'nın çökmesi sonucu binanın 4'üncü katında oturan ablası Cennet, eniştesi Muttalip, yeğenleri Şadiye, Büşra ve Barış Dolutaş'ı kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre yakınlarını memleketleri Adana'da toprağa veren emekli madenci, daha sonra yakınlarının yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş'taki binaya dönerek enkazda kalanların çıkarılmasına yardımcı oldu.

Enkazdan cenazelerin çıkartılması konusunda yardımcı olduğunu söyleyen Abdullah Üstün, "4'üncü katta ablam, eniştem, yeğenlerim vardı. Depremde 5 yakınım hayatını kaybetti. Aydın Apartmanı'ndaydılar. Depremden sonra yakınlarıma ulaşamadım. Yollar çok kalabalıktı.

Elimden geleni yapıyorum. Emekli maden işçisiyim. Enkazda kalanlar var. 20-25 kişinin olduğu söyleniyor. Enkaz çalışmalarına yardımcı olacağım" dedi.