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        Haberler Yaşam 5 adımda çocuğunuzu okula hazırlayın!

        5 adımda çocuğunuzu okula hazırlayın!

        Okulların açılmasına günler kalmışken ebeveynler tatlı bir telaş içerisine girdiler. Uzun bir yaz tatili süresince serbest zaman geçiren çocukları için okula entegre olma da zorluk yaşamalarından da korkan aileler vardır elbette. Peki, bu süreçte çocukları okula hazır hale getirmek için ne yapılmalı? İşte çocuğunuzu 5 adımda okula hazırlamayacak ipuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 18:00 Güncelleme: 05.09.2023 - 18:00
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        • 1

          Okullar açılmadan önce çocuğunuzu okula alıştırmak mümkün. Burada ailelere büyük iş düşüyor. Ancak telaşa kapılmaya gerek yok. Küçük nüanslarla işleri çok daha kolay hale getirebilirsiniz.

        • 2

          Yaz tatili bitip okul dönemi başlarken çocuklar ve aileleri arasında sorunlar olması gayet normaldir. Bunun nedeni ise okul döneminde uygulanan disiplinin yaz tatillerinde askıyla alınması veya hafifletilmesidir. Yaz tatilinde ekran süresi artar, bol bol televizyon izlenir, dışarıda zaman geçirilir. Bunun sonucunda ise çocuklar bu eğlenceli sürece gereğinden fazla alışır. Tatil bitiminde okula dönüş başlar ev bu çocukta düzen sorununu da beraberinde getirebilir. Bu nedenle pek çok anne baba tatil döneminin bitimine doğru çocuklarının okula uyumunu tekrar sağlamanın yollarını arar. İşte yaz tatilinden sonra çocuğunuzu okula alıştırmanın yolları…

        • 3

          TABLETE DEĞİL, BAŞKA FAALİYETLERE YÖNLENDİRİN

          Çocuğunuzun televizyon ve tablet başında geçirdiği zamana ne kadar hassasiyet gösterip dikkat etseniz de yaz aylarında bu zaman dilimi ister istemez genişletilir. Ancak artık bu süreyi kademeli olarak geri çekme vakti geldi. Bağımlılık yapma potansiyeli olan ve çocukların sosyal, duygusal, bilişsel gelişimlerine olumsuz etkileri olan bu aletler yerine, çocuklarınızı, gelişimlerini destekleyecek ve düzenli yapabilecekleri spor, müzik, resim, satranç ve benzeri başka faaliyetlere yönlendirme konusunda harekete geçmeniz gerekir.

        • 4

          OKUMAYA ALIŞTIRMA YÖNTEMİ

          Okul öncesi bu son günlerde her gün düzenli, belli aralıklarla yaşına uygun kitap okuma saatleri yapmanız, o sırada sizin de kitap okuyarak bu etkinliğe katılmanız, daha sonra okuduğunuz kitaplardan aklınızda kalanlar ve çıkardığınız sonuçlar üzerine çocuklarınızla sohbet etmeniz son derece faydalı olacaktır.

        • 5

          NET MESAJLAR VERİN

          İlk olarak yazın esneyen kuralları tekrar eski haline getirebilmeniz için ilk yapmanız gereken şey ebeveynler olarak ortak tutum sergileyip, çocuğunuza net mesajlar vermenizdir. Ebeveynlerin kurallar konusunda çatışmaya düşmemesi veya tutarlı davranması oldukça önemlidir.

        • 6

          İHTİYAÇLARINI BİRLİKTE ALIN

          Okul alışverişine birlikte gitmeniz, bazı okul gereçlerinin renk ve model seçimlerinde onların görüşlerini alıp, tercihlerine değer vererek imkanlar ölçüsünde yerine getirmeniz okula uyumlarını sağlamada önemli faktörler. Kitaplarını da çocuğunuzla beraber inceleyerek onların hoşlarına gidecek kaplarla, etiketlerle veya sevdikleri kahramanların resimleriyle birlikte süslemeniz aynı şekilde yeni ders yılına hazırlıkta faydalı olacaktır. Çocuğunuz okula yeni başlayacaksa önceden birlikte okulunu ziyaret etmeniz de okula uyum sürecinde olumlu bir başlangıç olacaktır.

        • 7

          UYKU SAATLERİNE ÖZEN GÖSTERİN

          Gece çocuğunuzun yatış saatini erkene çekip, sabah da daha erken kalkacağı şekilde aşamalı bir düzenleme içine girin. Çocuğun gece boyunca yaşına göre yeterli süre uyuması; beyin ve fiziksel gelişimi, dikkat ve öğrenme süreçleri için de kritik önem taşır. Aksi takdirde dikkati sürdürmede problemler ve bellek sorunları da kaçınılmaz olur.

        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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