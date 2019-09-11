11 EYLÜL 2019
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5,5 milyar Euro'luk transfer rekoru

İngiltere Premier Lig kulüpleri yaz transfer döneminde toplam 1 milyar 500 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yaptı. La Liga ekipleri ilk defa 1 milyar 300 milyon Euro harcamayla 1 milyar barajını aşarken, İtalya Serie A ekiplerinin ise kasasından 1 milyar 200 milyon Euro çıktı. Toplam 5 milyar 500 milyon harcama yapan 5 büyük ligin kulüpleri yeni bir transfer rekoruna imza attı!

11.09.2019 - 11:10 | Güncelleme: Futbol
Spor haberleri

Futbolda yaz transfer sezonu sona ererken, KPMG Football Benchmark ekibi, 5 büyük ligdeki transfer harcamalarını analiz etti. UEFA'nın Finansal Fair-Play kıskacına rağmen bonservis ödemede cömert davranan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Frans Ligue 1 ekipleri, tarihi bir harcamaya imza attı. Geçen sezon yaz transfer dönemine göre 900 milyon Euro daha fazla harcayan kulüpler, bonservise toplam 5 milyar 500 milyon Euro ödeyerek rekor kırdı. 

İngiltere Premier Lig ekipleri, 1 milyar 500 milyon Euro’luk ödemeyle yine zirveyi alırken, La Liga ekipleri ilk defa 1 milyar 300 milyon Euro harcamayla 1 milyar barajını aştı. Serie A ekiplerinin ise kasasından 1 milyar 200 milyon Euro çıkarırken, Bundesliga ekipleri toplamda 742 milyon Euro harcadı. Fransa Ligue 1 ekipleri ise yaz döneminde bonservise 690 milyon Euro ödedi.

En pahalı transferi Benfica’dan 126 milyon Euro bonservis bedeliyle Joao Felix’i alan Atletico Madrid yaparken, Barcelona rakibinden 120 milyon Euro'ya Antonio Griezmann’ı transfer etti. Bir diğer İspanyol devi Real Madrid ise 100 milyon Euro karşılığında Chelsea’dan Eden Hazard’ı kadrosuna kattı.

Oyuncu

Alan kulüp

Satan kulüp

Bonservis (Euro)

Joao Felix

A.Madrid

Benfica

126 milyon

Antonio Griezmann

Barcelona

A.Madrid

120 milyon

Eden Hazard

Real Madrid

Chelsea

100 milyon

Harry Maguire

M.United

Leicester

87 milyon

Nicolas Pepe

Arsenal

Lille

80 milyon

Lucas Hernandez

Bayern Münih

A.Madrid

80 milyon

Matthijs de Ligt

Juventus

Ajax

75 milyon

Frenkie de Jong

Barcelona

Ajax

75 milyon

Rodri

M.City

A.Madrid

70 milyon

Romelu Lukaku

Inter

M.United

65 milyon

Analizi değerlendiren KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Yaz transfer dönemleri takımların kadrolarını en iyi şekilde kurmaya çalıştığı dönemler oluyor. Bu yüzden kulüpler milyon euro’lar harcamaktan çekinmiyor. Bu yaz Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz hegomonyasına son vermek isteyen İspanyol kulüpleri transfere damga vurdu. Barcelona, Atletico Madrid ve Real Madrid, 100 milyon euro’yu geçen transferler yaptı. Barcelona’nın son anda alamadığı Neymar transferi de olsaydı, yaz dönemi sansasyonel bir transferle bitecekti'' dedi.

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