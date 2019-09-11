5,5 milyar Euro'luk transfer rekoru

11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Futbolda yaz transfer sezonu sona ererken, KPMG Football Benchmark ekibi, 5 büyük ligdeki transfer harcamalarını analiz etti. UEFA'nın Finansal Fair-Play kıskacına rağmen bonservis ödemede cömert davranan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Frans Ligue 1 ekipleri, tarihi bir harcamaya imza attı. Geçen sezon yaz transfer dönemine göre 900 milyon Euro daha fazla harcayan kulüpler, bonservise toplam 5 milyar 500 milyon Euro ödeyerek rekor kırdı.
İngiltere Premier Lig ekipleri, 1 milyar 500 milyon Euro’luk ödemeyle yine zirveyi alırken, La Liga ekipleri ilk defa 1 milyar 300 milyon Euro harcamayla 1 milyar barajını aştı. Serie A ekiplerinin ise kasasından 1 milyar 200 milyon Euro çıkarırken, Bundesliga ekipleri toplamda 742 milyon Euro harcadı. Fransa Ligue 1 ekipleri ise yaz döneminde bonservise 690 milyon Euro ödedi.
En pahalı transferi Benfica’dan 126 milyon Euro bonservis bedeliyle Joao Felix’i alan Atletico Madrid yaparken, Barcelona rakibinden 120 milyon Euro'ya Antonio Griezmann’ı transfer etti. Bir diğer İspanyol devi Real Madrid ise 100 milyon Euro karşılığında Chelsea’dan Eden Hazard’ı kadrosuna kattı.
Oyuncu
Alan kulüp
Satan kulüp
Bonservis (Euro)
Joao Felix
A.Madrid
Benfica
126 milyon
Antonio Griezmann
Barcelona
A.Madrid
120 milyon
Eden Hazard
Real Madrid
Chelsea
100 milyon
Harry Maguire
M.United
Leicester
87 milyon
Nicolas Pepe
Arsenal
Lille
80 milyon
Lucas Hernandez
Bayern Münih
A.Madrid
80 milyon
Matthijs de Ligt
Juventus
Ajax
75 milyon
Frenkie de Jong
Barcelona
Ajax
75 milyon
Rodri
M.City
A.Madrid
70 milyon
Romelu Lukaku
Inter
M.United
65 milyon
Analizi değerlendiren KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Yaz transfer dönemleri takımların kadrolarını en iyi şekilde kurmaya çalıştığı dönemler oluyor. Bu yüzden kulüpler milyon euro’lar harcamaktan çekinmiyor. Bu yaz Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz hegomonyasına son vermek isteyen İspanyol kulüpleri transfere damga vurdu. Barcelona, Atletico Madrid ve Real Madrid, 100 milyon euro’yu geçen transferler yaptı. Barcelona’nın son anda alamadığı Neymar transferi de olsaydı, yaz dönemi sansasyonel bir transferle bitecekti'' dedi.
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