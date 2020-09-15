"49. Orhan Kemal Roman Armağanı" Ayhan Geçgin'in oldu

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Kemal'in ölümünün 50. yılında, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle yapılamayan "Orhan Kemal Roman Armağanı" töreni, yazarın doğum gününde adını taşıyan müzede gerçekleştirildi.
Orhan Kemal'in oğlu ve müzenin kurucusu yazar Işık Öğütçü, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, etkinliğe katkı verenlere ve seçici kurul üyelerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Ölümünün 50. yılında hayatımıza çok şey katmaya devam eden, yaşamımızı anlamlı kılıp önemli mesajlar veren, bizi anlattığı kişi ve dönemlere zahmetsizce alıp götüren, çok kıymetli hayat derslerini ustaca topluma ileten üstadı sonsuz sevgi ve saygıyla anıyorum. Orhan Kemal'in aydınlanma ışığı, insan sevgisi ve umudu daima bizlerle olsun."
Müze ziyaretinin ardından Geçgin'e ödülünü veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhan Kemal gibi karakterlerin toplumun güçlenmesine sebep olan önemli aktörler olduklarını vurguladı.
Orhan Kemal'in toplumun iç dünyasına büyük katkı sunmuş isimlerinden biri olduğunun altını çizen İmamoğlu, "Orhan Kemal'i iyi analiz etmek ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmek ve yansıtabilmek de çok kıymetli. Tabii bu manada bize de görevler düşüyor. Ölümsüzleştirmek ve isminin yaşatılmasını sağlamak konusunda iş birliklerimiz ve projelerimiz oluşturulacaktır. Yaşadığı evinden, bölgesine varıncaya kadar neler yapabiliriz, bunun arayışında olacağız." diye konuştu.
Ödülü kazanan Ayhan Geçgin ise Orhan Kemal adına verilen ödülü almanın gurur verici olduğunu belirterek, Orhan Kemal Vakfına, jüri üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.
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