49 girişimi mezun etti

Yenilikçi iş fikirlerinin geliştirilip ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017'de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, beşinci dönem mezunlarını verdi.
Lonca Girişimcilik Merkezi'nin beşinci döneminden mezun olan 9 girişimci ekibin Çember, Goldtag, Akıllıfon, Wallids, StrixEye, Ayonvi, Preticks, AlmanPay ve Jetlexa olduğu açıklandı.
Tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında Lonca'nın beşinci dönem eğitimleri online ortamda gerçekleştirildi.
Yapılan açıklamaya göre, Lonca Girişimcilik Merkezi, ekiplere 40 bin TL'ye kadar nakit hibe desteği verdi. Dijital ortamda tasarlanan ve kamp şeklinde organize edilen eğitimlerin de eklendiği hızlandırma programında, girişimlere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım imkânı, 5 bin dolarlık sanal sunucu desteği, pazarlama ve tanıtım desteği Lonca Girişimcilik Merkezi'nin sunduğu hizmetler arasında yer aldı.
Lonca girişimcilerinin ayrıca startup'lara yatırım amacıyla kurulan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na başvuru konusunda da önceliğe sahip olacakları bildirildi.
Bunların yanı sıra Lonca Girişimcilik Merkezi İTÜ ARI Teknokent ile iş birliği kapsamında "BİGG Uygulayıcı Kuruluş" olduğundan, Lonca girişimlerinin, TÜBİTAK'ın her yıl 300'den fazla genç girişimciye verdiği 200 bin TL hibeden de faydalanabildiği kaydedildi.
Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı ve Lonca Yönetim Komitesi Başkanı İrfan Yılmaz, "Lonca Girişimcilik Merkezi'ne bugüne kadar bin 500'ün üzerinde başvuru aldık. Bu döneme özel sadece FinTech alanında başvuru kabul ettik. Yüzlerce başvurunun arasından 9 girişimi seçtik. İlk dört dönemde toplam 40 girişimciyi Lonca'dan mezun etmiştik. Bu mezuniyet törenimizle bu sayıyı 49'a yükselttik. Bu merkezimiz ile gelecekte de inovatif teknolojileri geliştirmek ve yeni ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan girişimcilere destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.
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