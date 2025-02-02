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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 488 deniz feneri restore ediliyor - İş-Yaşam Haberleri

        488 deniz feneri restore ediliyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 42'si tarihî olmak üzere 488 adet deniz fenerinin, belirli bir program dahilinde yenilenmeye devam etiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Son olarak tarihî Kerempe Deniz Feneri'nin restorasyonunu tamamlayarak denizcilerimizin hizmetine sunduk" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:08
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        488 deniz feneri restore ediliyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 42’si tarihî olmak üzere ülkemizin dört bir yanında bulunan 488 adet deniz fenerinin, belirli bir program dahilinde yenilenmeye devam etiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Tarihî, kültürel, mimarî mirasımız ve ecdat yadigârlarımız olan Deniz Fenerlerinin, gelecek kuşaklara aktarılması için koruma, güçlendirme ve yenileme çalışmalarına önem veriyoruz. Son olarak tarihî Kerempe Deniz Fenerimizin restorasyonunu tamamlayarak denizcilerimizin hizmetine sunduk.” şeklinde konuştu.

        Güçlendirme ve yenileme çalışmalarının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, yapılan çalışmaları şu şeklide özetledi:

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        “Denizcilerimize yol gösterip ışık tutan tarihî fenerlerimizden Şile Deniz Feneri’nin güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını 2022’de tamamladık. Ardından tarihî Anadolu Feneri’nin bakım ve onarımını süratle bitirerek hizmete aldık. 2022 yılı Nisan ayı itibarıyla da Yalova’daki tarihî Dilburnu Feneri’nin restorasyonunu bitirdik. Büyük bir titizlikle restorasyonu devam eden tarihî Rumeli Fenerimizdeki çalışmalarda son aşamaya gelindi. Yine bu kapsamda ülkemizin çeşitli bölgelerinde bulunan 89 betonarme fenerin bakım, onarım ve tadilatlarını 2022 yılında, ekonomik ömrünü tamamlamış 21 fenerin yenilenmesini 2023’te tamamladık.”

        Bakan Uraloğlu, Kuşadası’nda bulunan Tarihî Bayrak Adası Feneri ile İskenderun’da bulunan Tarihi Akıncı Burnu Feneri’nin restorasyonuna yönelik projelerin tamamlandığını, restorasyon uygulamalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

        Son olarak Tarihî Kerempe Deniz Feneri’nin restorasyonunun tamamlanarak denizcilerin hizmetine sunulduğunu kaydeden Uraloğlu, Kerempe Feneri’nin, Karadeniz sahillerinde seyir yapan gemiler için 1884 yılında inşa edildiğine ve bir rota feneri özelliği taşıdığına dikkat çekti.

        Bakan Uraloğlu, Kastamonu’nun Cide İlçesi’ne bağlı Aydıncık Köyü sınırları içinde bulunan fenere ilişkin şu bilgileri verdi:

        “Kerempe Feneri’nin yerden yüksekliği 8 metre, denizden yüksekliği 82 metre ve ışık görüş mesafesi ise 20 mildir. İki farklı döneme tarihlenen aynı parsel içinde yer alan sis düdük binası, 1934 yılında inşa edilmiştir. Her iki yapı sağlam bir şekilde günümüze kadar ulaşmış, yapının ömrünü uzatmak ve gelecek nesillere bırakmak için, 2017 yılında Ankara Kültür Varlıklarının Koruma Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projeleri doğrultusunda restorasyonu uygulaması 2024 yılında tamamlanmıştır.”

        ÖZGÜN MİMARİ KORUNDU

        Bakan Uraloğlu, restorasyon çalışmalarına başlamadan önce deniz feneri, gardiyan binası ve sis düdük binasının yapısal elemanların malzeme analizlerinin yapılarak restorasyon kararlarının alındığını ve arkeometrik yönden incelenerek belgelendiğine de değindi.

        Bakan Uraloğlu, fener ve sis düdük binasının, özgün mimarisi ve özgün yapı elemanları ile tamamlanıp onarım müdahalesi ile korunduğunun altını çizerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Yapı çevre düzenleme projesi ile restitüsyon çalışması baz alınarak teraslamalar ile korunmuştur. Yapı çevresinde ziyaretçilerin kullanabileceği yapının ve manzaranın algısına olanak verecek şekilde gezi rotası şeklinde düzenlenmiştir. Taşınmazın restore edilerek korunmasının sağlanmasıyla birlikte, tarihsel ve kültürel denizcilik öğeleri özelliği bulunan yapının aslına uygun olarak ileriki nesillere ulaştırılmasına katkıda bulunulmuştur.”

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