48 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - SAMSUN

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'yi yakalamak için başlattı.İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 48 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ağır ceza mahkemesince aranan S.B'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."