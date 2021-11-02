Oyun dünyasının mimarları, Peak ana sponsorluğunda ÜNOG Oyun Geliştirici Topluluğu tarafından düzenlenen Fall Jam’de bir araya geldi. 308 geliştiricinin katıldığı etkinlikte “catlike” (kedivari) temasıyla 51 farklı oyun tasarlandı.
ÜNOG Kurucu Direktörü Sercan Muhlacı, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi:
“Fall Jam 28 Ekim 20:00’da başladı ve 48 saat boyunca devam etti. Geliştiriciler, kedilere özel davranışları konu alan 51 farklı oyun tasarladı. Tüm oyunlar, game jam katılımcıları tarafından 8 Kasım Pazartesi saat 18:00’a kadar oylanacak. Sonuçlar belli olduktan bir saat sonra ÜNOG’un YouTube ve Twitch kanallarında canlı yayında oynayacağız. Oyununu geliştirmeye devam etmek isteyenlerle haftalık toplantılar yapacak, dijital oyun platformu Steam’de yer almayı hedefleyenlere maddi destek vereceğiz.”
“5 YILDA 3 BİN OYUN GELİŞTİRİCİSİNE ULAŞTIK”
Dünyada en çok kullanılan oyun motoru olan Unity Technologies’ten Sam Okay “Sykoo" Doğantimur’un etkinlikte konuşma yaptığını söyleyen Sercan Muhlacı, “48 saat süren çevrimiçi etkinliğimize oyun sektörünün uzmanı olan birçok yazılımcı, geliştirici, tasarımcı ve sanatçı katıldı. Etkinliğin online olmasından dolayı yaşanan sıkıntıları gidermek için 19 kişilik gönüllü ekibimiz, telefon aracılığıyla geliştiricilerle birebir iletişime geçti. Bu sayede çevrimiçi etkinliğimizde fiziksel ortam gerçekliğini yakaladık” dedi.
Fall Jam etkinliğini çevre edinme (networking) ve bilgi paylaşım alanı olarak tasarladıklarını belirten Sercan Muhlacı: “Katılımcılar Fall Jam’de sadece kişisel becerilerini geliştirmekle kalmayıp, oyun sektöründe geniş bir iletişim ağına erişti. Tam da bu noktayı ana kriter yapmak için ödülsüz bir program gerçekleştirdik. 2017’den bu yana da aynı misyonla yaklaşık 5 yılda 3 bin oyun geliştiricisine ulaştık. Topluluğumuzun taleplerine istinaden ÜNOG bünyesinde yaptığımız ilk game jam etkinliğimiz Fall Jam planlarımızın ilk adımı olarak başarıyla sonuçlandı” diye konuştu.
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