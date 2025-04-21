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        Haberler Gündem 3. Sayfa 48 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Van'da 48 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 48 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:55 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:55
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        48 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 13-20 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 41 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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