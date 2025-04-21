Van'da 48 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 48 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 13-20 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 41 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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