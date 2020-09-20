48. İstanbul Müzik Festivali "Hafta Sonu Klasikleri" konseri

Hidiv Kasrı'nda seyirciye kapalı şekilde kaydedilen konser, İKSV'nin YouTube kanalında ücretsiz yayımlandı.
Konserde, MİAM Perküsyon Topluluğu dünyanın dört bir yanından renkli müziklerin yanı sıra Carlos Stassi ve Amy Salsgiver'ın oyuncu eserlerini seslendirdi.
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48. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yıl programındaki tüm konserler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle "online.iksv.org/muzik" adresinde çevrim içi yayımlanacak.
"Beethoven'ın Aydınlık Dünyası" temasıyla Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yılını kutlayan festival kapsamında senfonik eserlerden oda müziğine, geleneksel müziğin örneklerinden klezmere renkli bir repertuvara sahip 20 konser, müzikseverlere ulaşacak.
Festival kapsamında düzenlenecek ücretsiz hafta sonu konserleri, konsere doğru etkinlikleri ve çocuk atölyeleri ise İKSV YouTube kanalından ücretsiz izlenebilecek.
Festival boyunca her gün yeni bir konser erişime açılırken, erişime açılan her konser bir ay boyunca yayında kalacak ve izleyiciler bilet aldıkları konserleri izlemeye başladıktan sonra 7 gün boyunca görüntüleyebilecek.
Konserleri cep telefonu, tablet, bilgisayar ekranı ve akıllı televizyon gibi farklı cihazlarla izlemenin mümkün olduğu 48. İstanbul Müzik Festivali, 5 Ekim'de sona erecek.
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