Reuters

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından TCMB'nin 19 Kasım toplantısında politika faizinde 475 baz puana varan artırım yapabileceği tahmininde bulundu.

Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda %10.25'te olan politika faizinin 475 baz puan artışla %15'e yükseltileceği tahmininde bulunulurken, dolar/TL'nin bu seviyelerden de gerilemesi hakkında şüphe belirtildi. TL dolar karşısında geçen hafta Cuma gününden bu yana %8'in üzerinde değer kazandı. Dolar/TL geçen hafta gördüğü 8.58 zirvesinden 7.8'in altına kadar geriledi.

Politika faizinin %15'e yükseltilmesi halinde, ağırlıklı ortalama fonlama faizi zaten dün itibarıyla %14.36'da olduğu için pratikte sınırlı bir faiz artırımı yapılmış olacak. Goldman Sachs analisti Murat Unur, yayımladığı raporda "Para politikasının yönünün değiştiği açık, ancak... (TCMB'nin) daha ne kadar sıkılaşma yapabileceği ve bunu ne süre devam ettirebileceğini tahmin etmek güç" dedi.

Raporda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında yüksek faizin yüksek enflasyona yol açtığını tekrar söylemesi dolayısıyla faiz artırımının tek seferlik yeşil ışık yakılmış olabileceğine dikkat çekildi.