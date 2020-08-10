İstanbul Üsküdar'da, 1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan’a yaptırdığı Mihrimah Sultan Camii'nin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına asılan klima üniteleri, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olması sebebiyle sosyal medya üzerinde tepkiye yol açtı.
TARİHİ DOKUYA ZARAR VERDİ
İHA'da yer alan habere göre klima üniteleri külliyenin tarihe dokusuna zarar verirken, vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinde bu tür tarihi yapıtlarda gerçekleştirilen çalışmalarda daha dikkatli olunması, tarihi dokuya zarar verilmemesine önem gösterilmesi istendi. Öte yandan, klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.
KLİMA ÜNİTİLERİ KALDIRILACAK
Konuyla ilgili İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz sosyal medya hesabından, "Kültürel miras ecdadın hatırası, evlatlarımızın emanetidir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sümela Manastırı gibi tarihi eserlerde dünyaya örnek çalışmalara imza attığımız bir dönemde Mimar Sinan'ın hatırasını mı koruyamayacağız. Kurullarımız ve ilgililerle görüştük. O klima oradan kaldırılacak” diye paylaşımda bulundu.
"BIRAKACAĞIMIZ TARİHİMİZ OLMAZ"
Klima ünitelerinin monte edilmesinin yanlış bir uygulama olduğunu ifade eden Birol Küçükşahin, “Mihrimah Sultan Külliyesinin Tıp Merkezinin bacalarına klima ünitesi yerleştirerek tarihi dokusunun bozulması çok yanlış. Gerekli resmi işlemlerin yapılarak tarihi dokunun eski hale getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Dokuyu koruyabilmek için ilk yapıldığı gibi kalması gerekiyor. Sadece yenileme yenileme çalışması yapılmalı.
"TARİHİ CAMİYE UYGUN OLMALI"
Tarihi caminin özelliklerine uygun olmalı. Yetkililerin bu konuda tarihi eserlerimize sahip çıkmaları ve bu dokuyu bozanlara gerekli cezai işlemleri uygulamalılar. Bu emsal teşkil ediyor ve kötü bir örnek. Tarihimizde böyle kötü örnekler çoğaldıkça diğer yerler de bozulacak ve bunun önüne geçemeyiz. Biz atalarımızdan kalan emanetlere sahip çıkarak çocuklarımıza aktaracağız, onlarda çocuklarına aktaracak. Yoksa torunlarımıza bırakacağımız bir tarihimiz kalmaz” diye konuştu.
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