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        Haberler Yaşam 47 yıllık terzi, aldığı ve verdiği tüm paraları ütülüyor

        47 yıllık terzi, aldığı ve verdiği tüm paraları ütülüyor

        Tokat'ta 47 yıllık terzi Ahmet Karasu, müşterilerinden aldığı ve verdiği paraları hijyen ve düzen için ütülüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:04 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:06
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        47 yıldır aldığı ve verdiği tüm paraları ütülüyor
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        Tokat'ta 47 yıldır terzilik yapan 68 yaşındaki Ahmet Karasu, mesleğini icra ederken ilginç uygulamasıyla da dikkat çekiyor.

        1970 yılında 13 yaşındayken çırak olarak başladığı terzilik mesleğinde 1978 yılında kendi dükkanını açan Karasu, o günden bu yana müşterilerinden aldığı ve verdiği paraları ütülüyor.

        Ahmet Karasu, yıllardır süregelen bu alışkanlığıyla hijyene dikkat çekerken paranın değerine de sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

        Paranın temiz tutulması gerektiğine dikkat çeken Ahmet Karasu, "Kendi iş yerimi 1978 yılında açtım. O yıldan itibaren paramı ütülerim. Hep usul böyledir. Niye diyecek olursanız herkesin elinde mikrop oluyor. Bir de elin gavur paralarını taptaze tutuyorlar. Bizim paralarımıza gelince de üzerine yazı yazıyorlar. Her müşterimi de uyarıyorum. Lütfen kendi paramıza dikkat edelim, sahip çıkalım. Parayı aldığım zaman da verdiğim zaman da ütüleyerek veririm. Bizde usul böyledir" diye konuştu.

        "HİJYENİK BİR UYGULAMA OLUYOR"

        Saygın Aslantaş isimli müşteri ise bu alışkanlığı hijyenik ve güzel bir uygulama olarak değerlendirerek, "Ahmet amcanın 15 yıldır müşterisiyim. Müşteriden aldığı parayı da müşteriye verdiği parayı da ütülüyor. Güzel bir davranış olduğunu düşünüyorum. Hijyenik bir uygulama oluyor. Herkese de tavsiye ediyorum" dedi.

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        #para ütüleyen terzi
        #Ahmet Karasu
        #TOKAT
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