47. İstanbul Müzik Festivali başladı

12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 'Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı' temasıyla gerçekleştirilen İstanbul Müzik Festivali 47'inci kez sanatseverlerle buluştu.
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki açılış konseri öncesinde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, yıldız solistlerin, genç yeteneklerin ve büyük orkestraların festivalde İstanbul izleyicisiyle buluşacağını söyledi.
Şehrin tarihi mekanlarında düzenlenen konserlerin İstanbul'un kültürel zenginliğini göz önüne sereceğini ve her yaştan müziksevere hitap eden ücretsiz hafta sonu etkinlikleriyle festivalin geniş kitlelere ulaşacağını belirten Eczacıbaşı, şunları kaydetti:
"Kentimizin en köklü klasik müzik etkinliği olan bu festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak, 1973 yılından bu yana, kesintisiz olarak sürdürüyoruz. İstanbul'un sanat yaşamını zenginleştirmek, dünya kültür birikimine katkıda bulunmak ve gençlere destek olabilmek, her zaman en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Verdiğimiz eser siparişleriyle dünya kültür birikimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu yıl da festivalde Zeynep Gedizlioğlu'nun ve Alexander Tchaikovsky'nin yeni eserlerini dinlemek için sabırsızlanıyoruz."
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Festivalin bu yılki Onur Ödülü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası genel müzik direktörü ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi orkestra şefi Devlet Sanatçısı Prof. Rengim Gökmen'e, Aydın Gün Teşvik Ödülü ise genç piyanist Can Çakmur'a takdim edildi.
Ödül töreninin ardından gerçekleştirilen açılış konserinde, şefliğini ve sanat yönetmenliğini Aziz Shokhakimov'un yürüttüğü Tekfen Filarmoni Orkestrası ile piyanist Seong-Jin Cho sahne aldı.
Barok müziğin devleri Bach, Vivaldi, Handel'den 20. yüzyılın en çarpıcı bestecilerinden Şostakoviç'e, klezmerle yoğrulmuş caz müziğinden Osmanlı klasik müzik geleneğinin zenginliklerine 20 günde 150 eserle 15 farklı mekanda 22 konsere ev sahipliği yapan festival, 30 Haziran’a kadar devam edecek.
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