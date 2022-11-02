46 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da 46 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında "kasten öldürme", "nitelikli cinsel saldırı" ve "yağma" suçundan hapis cezası bulunan E.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlünün Karaköprü ilçesindeki saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler E.D.'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

*Fotoğraf: İHA