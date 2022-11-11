46 ülkeden binin üzerinde satranççı Antalya'da hamle yapıyor!

Avrupa’nın 46 ülkesinden 8 - 18 yaş aralığında yaklaşık bin sporcunun katıldığı 2022 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası, Antalya'da tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa’nın en geniş kapsamlı satranç turnuvasında, satranç tarihinde ilk kez Olimpiyat şampiyonu olan milli sporcularımız da yer alıyor. Birbirinden güçlü sporcuların hamle yapacağı turnuva, 14 Kasım Pazartesi günü sona erecek

Pandemi nedeniyle 3 yıl ara verilen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası, Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) ev sahipliğinde Antalya’da başladı.

14 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek turnuvada, 46 ülkeden binin üzerinde başarılı sporcu mücadele ediyor.

Turnuvada ülkemizi aralarında Olimpiyat Şampiyonu olan Milli Takımımız ve pek çok önemli başarıya imza atmış sporcularımızın da olduğu 196 sporcu temsil ediyor.

Rusya’dan 77, Polonya’dan 49, Azerbaycan’dan 40, Fransa’dan 37, Ukrayna’dan 34, Belçika’dan 33, Romanya ve Ermenistan’dan 31 sporcu madalya için yarışıyor.

Avrupa’nın en iyilerinin kıyasıya rekabetine sahne olan şampiyonada Ana Sponsoru Türkiye İş Bankası olan TSF, 2 bini aşkın kişiye ev sahipliği yapıyor. 8-18 yaş aralığında 6 farklı yaş grubunun 9 tur yarışacağı şampiyonada, her gruptaki ilk üç dereceye girenlere kupa verilirken, en iyi altı sporcuya da madalya ve sertifika verilecek. İlgili grupların kazananları Avrupa U8, U10, U12, U14, U16 ve U18 açık ve kızlar şampiyonu olacak.

(Soldan sağa doğru Taha Özkan, Gülenay Aydın, Eray Kılıç, antrenör Cemil Ağamaliyev, Hasan Hüseyin Çelik, Hatice Aslı Muştu ve TSF Başkanı Gülkız Tulay)

DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Senem Gül Başsarı da turnuvada yarışan sporculardan biri... Henüz 10 yaşında fakat Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlenen 2022 Dünya U8, U10 ve U12 Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu. Anaokulundayken satranca başladı. Piyano çalmayı da çok seviyor.

“Oyunda kazanmak da kaybetmek de var ancak iki sonuçta da çok güzel tecrübeler ediniyorum. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum” diyen Senem Gül gelecekte bilgisayar mühendisliği okumak ve satrançta Büyük Usta olmak istiyor.

En unutulmaz anısını ise şöyle anlatıyor:

“Dünya Şampiyonası benim için unutulmazdı. Rakibimin beraberlik teklifini kabul etmedim. Sürem çok azaldı, maç çok uzun sürdü ve en sonunda 5. turda kaybettim. Kaybettiğim için kendime çok söylendim.”

(Senem Gül Başsarı)

2021’İN DÜNYA ŞAMPİYONU

Bilgesu Şeker satranca 4-5 yaşlarında başlamış… Ailesiyle oynayarak satrancı pekiştirmiş. Şu an 17 yaşında… 2021 16 yaş kızlar Türkiye şampiyonu olan Bilgesu satranç sporunun analitik düşünme, karar verme, özgüven, öz düzenleme becerilerine katkıları olduğunu düşünüyor.

EN UZUN MAÇI 6.5 SAAT

Arda Cankurt 11 yaşında... 5 yaşında anaokulunda satranç taşlarının eksik olmasıyla bu spora merak salmış. Kendi kendine çalışmalara başladıktan sonra kulübe katılmış ve 6 yaşında lisanslı bir sporcu olmuş. 2021’de Avrupa Yaş Grupları Satranç Turnuvası’nda ülkemizi temsil ederek Avrupa Şampiyonu olmuş. En uzun maçı ise bu turnuvada 6,5 saat sürmüş.

“Satranç severek yapmadığınızda zevk alamayacağınız bir spor. Kimi zaman 6 saat masada kalacağınız bir spor, sevmeden yapılacak bir şey değil” diyen Arda şöyle devam ediyor:

“Satrancı seviyorum ve rakiplerime saygı duyuyorum. Hatalarımdan ders alıyorum. İlerleyip daha iyisini yapmak istiyorum.”

NOT ORTALAMASI 98

7 yaşında profesyonel olarak satranca başlayan Gülenay Aydın, bilgisayarda oyun oynayarak kendi kendine öğrenmiş satrancı. Daha sonra da annesi kulübe yazdırmış. 11. sınıf öğrencisinin not ortalaması 98.

Günde 3-4 saatini satranca ayıran Gülenay, “Her maçın kendisine özel bir ruhu var. Hep yeni bir şeyler görüp öğreniyoruz. Bundan sonraki hedeflerim puanımı yükseltmek, unvan almak, şampiyonalarda derece yapmak” diyor.

HEDEFİ BÜYÜK USTA OLMAK

Hasan Hüseyin Çelik, yap-boz gibi oyunları sevmesi, ailesiyle satranç oynamak istemesi, anaokulunda satranca olan ilgisinin keşfedilmesiyle 8 yaşında profesyonel satranç sporcusu olma yolunda adım atmış. Hedefi Büyük Usta olarak dünya şampiyonalarında yer almak...

Satrancın sosyal hayatına katkı sağladığını belirten genç sporcu, “Satrancın kolay uyum sağlamaya ve matematik zekasına artısı olduğu söyleniyor. Odaklanmaya dolayısıyla da ders çalışmaya yardımcı oluyor” diyor.

HEM ROBERT KOLEJİ’NDE HEM DE MİLLİ TAKIM’DA

İlkokul 1. sınıfta turnuvalara katılmaya başlayan Taha Özkan, 9 yaşından bu yana Milli Takım’da yer alıyor. Robert Koleji’nde 10. sınıf öğrencisi olan Taha, başarının zamanla geldiğini ekliyor ve şöyle devam ediyor:

“İlk turnuvamda başarılı değildim. 8 yaşında 114’üncü, daha sonra Türkiye 1’incisi oldum. 8 yaşımdan sonra stresle başa çıkmayı, maça eğlence için çıkmayı öğrendim ve ondan sonra Avrupa Şampiyonluğu, Türkiye Şampiyonluğu ve Olimpiyat Şampiyonluğu geldi.”

GÖÇMEN AİLENİN TEK ÇOCUĞU

2007 yılında Bulgaristan’da dünyaya gelen Eray Kılıç, göçmen ailenin tek çocuğu... Eray’ın annesi ev hanımı, babası ise şeker fabrikasında işçi olarak çalışıyor. Satranca 7 yaşında başlayan Eray, okuduğu ilkokulda bir sınıf öğretmenin gönüllü olarak başlattığı satranç kursuna kendi isteği ile katılmış, kursun ikinci döneminde öğretmenin tavsiyesi üzerine turnuvalara katılmaya başlamış. Çok yetenekli olduğunu fark eden öğretmenin tavsiyesiyle de satranca devam etmiş. Eray profesyonel satranç sporcusu olmayı hedefliyor.

“TAKIM TESADÜFEN ŞAMPİYON OLMADI”

Azerbaycanlı büyük satranç ustası ve takımın antrenörü Cemil Ağamaliyev, FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları şampiyonluğu hakkında şöyle konuştu:

“İyi çalışma, istikrarlı oyun, takım ruhu ve tabii ki federasyonun desteğiyle beraber olimpiyat şampiyonluğunu kazandık. Çocukları da tarih yazdıkları için tebrik ediyoruz. Bizim takım tesadüfen şampiyon olmadı. Burada altyapı çok önemli. Türkiye’de çok yetenekli çocuklarımız var. Daha da başarılı olabilirler. Turnuvaya hazırlanırken bir taraftan da sınavlara çalışmaları gerekiyor ama çocukların bu yoğunluğa rağmen başarı elde etmeleri mucize.”

2012 yılı itibariyle Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı görevini yürüten Gülkız Tulay “Bugün burada 46 ülkeden binin üzerinde sporcuyu ağırlıyoruz. Bu görkemli organizasyonda sporcuların rahat ve keyifli bir turnuva geçirebilmesi için toplamda 5 bin metrekarelik turnuva salonları ve bekleme alanları hazırladık. Sporcularımızın ve kafilelerinin Antalyamızın eşsiz doğası eşliğinde unutulmaz anlar yaşayabilmesi için deneyimli kadromuz gece gündüz çalıştı. Ortaya beğeneceğinizi umduğumuz bu muhteşem organizasyon çıktı.

Geleceğin usta sporcularının mücadele edeceği 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’na Türkiye olarak biz de 196 sporcumuzla katılıyoruz. Bunların arasında, Olimpiyat Şampiyonu olan Milli Takımımız ve pek çok önemli başarıya imza atmış sporcularımız var. Ülkemizi yine başarıyla temsil edeceklerine dair inancım tam. Uluslararası turnuvalarımız hem sportif başarılarımıza hem ülke ekonomisine hem de bulunduğu bölgenin turizmine artı değer kazandırıyor. Bu nedenle biz de ülkemiz için daha büyük bir şevkle çalışıyoruz” dedi.

Tulay’ın, Türkiye'de satranç sporunun daha iyi yerlere gelebilmesi için mesajı şu oldu:

“Çok sık ifade ettiğim gibi, satranca ne kadar erken yaşta başlarsanız o kadar fazla içinde kalırsınız. Bu nedenle ilkokulda satrancın ders olarak öğretilmesi gerekiyor.”