Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan büyük depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlara deprem konutlarının inşasında sona gelindi. 46 bin deprem konutu kura çekimi sonuçlarının açıklanmasının ardından anahtarlar hak sahiplerine teslim edilecek. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 1 Şubat'ta yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekiminin yapılacağı açıkladı. İşte 46 bin deprem konutu kura çekimi sonuç sorgulama ekranı...