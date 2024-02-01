46 bin deprem konutu kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekimi yapılacak. İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, 46 bin deprem konutu kura çekimi tarihini açıkladı. İşte 2024 46 bin deprem konutu kura çekimi tarihi...
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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan büyük depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlara deprem konutlarının inşasında sona gelindi. 46 bin deprem konutu kura çekimi sonuçlarının açıklanmasının ardından anahtarlar hak sahiplerine teslim edilecek. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 1 Şubat'ta yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekiminin yapılacağı açıkladı. İşte 46 bin deprem konutu kura çekimi sonuç sorgulama ekranı...
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KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 1 Şubat'ta yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekiminin yapılacağını, 6 Şubat'ta ise konutların anahtar teslimlerinin başlayacağını açıkladı.
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DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİM SAATİ KAÇ?
46 bin deprem konutu kura çekimi 1 Şubat Perşembe saat 16.00'da başlayacak.
6 Şubat 2024 tarihinden itibaren deprem konutlarının anahtar teslimine başlanılacak.