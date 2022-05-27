Yudum Egemden ve Tohum Derneği, delice olarak adlandırılan yabani zeytin ağaçlarını, ekonomiye ve çiftçilerin kullanımına kazandırmak için Delice Zeytinlerinin Aşılanarak Ekonomiye Kazandırılması ve Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi’ni başlattı. Projenin tanıtımı, Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya ve Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh’in ev sahipliğinde Manisa Davutlar Köyü’nde çiftçilerin de katılımıyla yapıldı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre bu yıl ilk olarak Manisa’da başlatılan Delice Zeytinlerinin Aşılanarak Ekonomiye Kazandırılması ve Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi, İzmir, Muğla ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüklerinin desteği ve İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nün teknik konulardaki katkısı ile yürütülüyor. Proje kapsamında ilk olarak bu yıl Manisa’da 1500 delice ağacı aşılanmaya başlandı. 2023’te Aydın ve 2024’te Balıkesir illerinde 1500’er olmak üzere toplam 4500 adet delice ağacı aşılanacak.

ISLAH EDİLİYOR

Yaklaşık 8.000 yıldan beri bilinen zeytinin kültüre alınması M.Ö. 4.000’de Samiler döneminde gerçekleşti. Doğada kendiliğinden yetişen zeytin ağacına, yabani zeytin veya delice (oleaster) deniliyor. Delice, aşılanıp ıslah edilerek kültür bitkisine dönüştürülüp verimli hale getiriliyor. Türkiye’deki halihazırda mevcut delice türü ağaçların aşılanarak ekonomiye kazandırılması, çiftçimize ve ülkemize en az 20 milyon dolar katkı sağlayacağı tahmin edilmektedir.

Yudum Egemden ve Tohum Derneği’nin başlattığı projenin Manisa ayağında Davutlar, Kaleköy, Sarma ve Sarıalan köylerinde aşılama çalışmaları yapıldı. Aşılanan ağaçlar, projeden faydalanacak köylerde kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilerin kullanımına verilecek. Böylece ekonomiye kazandırılacak olan zeytin ağaçları sayesinde çiftçilerin desteklenmesi sağlanacak.

'ÇİFTÇİ AĞI' KURULACAK

Köylerde kurulacak “Çiftçi Ağı” sayesinde, çiftçiler tüm faaliyetler hakkında bilgilendirilecek, eğitim faaliyetleri ve dönemlik tarımsal bilgiler bu ağ üzerinden duyurulacak.

Çiftçi ağı ve kooperatifler aracılığıyla yöre çiftçilerine teslim edilen delice ağaçlarının yetiştiriciliği, hastalıkları ve hasadı konularında eğitimler verilecek. Eğitimler, uzmanlar tarafından köylerde yüz yüze gerçekleştirilecek.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ESAS ALDIK'

Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya, projede sürdürülebilirliği esas aldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Her zaman doğayı, tarımı ve çiftçileri destekleyen projeler ortaya koymaya çalışıyoruz. Savola Gıda Türkiye ile geçen yıl başlattığımız Yerli Ayçiçeği Tohumu Destekleyici Sosyal Sorumluluk Projesi sektörde bir ilk olmuştu. Bu yıl da Savola Gıda Türkiye’nin desteği ile delice zeytinlerin ekonomiye kazandırılması için yeni bir iş birliğine imza attık. Toplam 4500 zeytin ağacını ekonomiye kazandırarak Manisa, Aydın ve Balıkesir’deki yaklaşık 150 çiftçimize destek sağlayacağız. Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, orman bölge müdürlükleri ve araştırma enstitüsü aracılığıyla bu projenin sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Ayrıca proje kapsamında çiftçilerimize eğitimler de vereceğiz. Ülke ekonomimize ve çiftçilerimize katkı sağlayacak projelerimizde sektör lideri Savola Gıda Türkiye’nin yanımızda olması bizler için çok değerli.”

'HER ANLAMDA DESTEKLEMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh de Tohum Derneği iş birliği ve İzmir, Muğla ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlükleri destekleri ile yeni bir projeye imza atmanın heyecanı içinde olduklarını belirterek şu açıklamada bulundu:

“Zeytinyağı üretiminde yarım asıra yakın bilgi ve tecrübeye sahibiz. 2013’ten bu yana Türkiye’nin lider ambalajlı zeytinyağı ihracatçısı olmanın gururunu yaşıyoruz. Delice Zeytinlerinin Aşılanarak Ekonomiye Kazandırılması ve Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi’nde Yudum Egemden markamız ve Tohum Derneği ile zeytin, zeytinyağı üretimine katkıda bulunmak için önemli bir adım attık. Manisa’da başlattığımız projeyi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütmekteyiz. Bu proje ile eğitim programları da dahil olmak üzere çiftçilerimizi her anlamda desteklemeyi hedefliyoruz. Bu seneden itibaren aşılanan delice ağaçlarından elde edilen zeytinleri çiftçilerimizden alıp sıkacağız ve Yudum Egemden markamızla şişeleyerek tüketicilerimizle buluşturacağız. Bu sayede kıymetli çiftçilerimiz de emeklerinin karşılığını almış ve zincirin tüm halkaları tamamlanmış olacak.