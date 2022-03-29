45 yıllık binanın kolonlarından ses gelince

Malatya'da 1977 yılında inşa edilen, 6 ailenin yaşadığı 5 katlı Dağlı Apartmanı, kolonlarından ses gelmesi nedeniyle daire sakinlerince tahliye edildi. Olay yerine gelen ekipler apartmanın çevresini şeritlerle kapatırken, binaya giriş- çıkışlara izin verilmiyor.
Olay, akşam saatlerinde Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Hasanbey Caddesi üzerinde, 1977 yılında inşa 5 katlı Dağlı Apartmanı'nın kolonlarından ses duyan bina sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, apartmanda yaşayan daire sakinlerini tahliye etti. Bina çevresini, çökme riskine karşı şeritlerle kapatarak güvenlik tedbiri alan ekipler, apartmana giriş ve çıkışlarına izin vermedi. Barınacak yeri olmayan bazı aileler, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi. Apartmanın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından inceleneceği öğrenildi. Hacı Abdi Mahallesi Muhtarı Mehmet Çolak, kolonlarda çatlak olduğunu ve bu nedenle binada yaşayanları tahliye ettiklerini söyledi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, akşam saatlerinde gelen bir ihbar üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, "İlgili birimlerin değerlendirmesi sonucunda geçici de olsa kesin sonuç yarından sonra teknik ekiplerin, ilgili kurumların, birimlerin incelemesinden sonra bu binayla ilgili kararlar mutlaka verilecek. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak gelip burada vatandaşları ziyaret edelim dedik, başkanımız Selahattin Gürkan'ın selamlarını ilettik. Vatandaşlarımızı başkanımız ile telefonla görüştürdük. Sayın başkanımız Selahattin Gürkan da vatandaşların kesinlikle mağdur olmamaları ve sokakta kalmamaları yönünde bize talimatları olmuştur. Bizde vatandaşların, belediyemizin imkanlarıyla bu gece konaklamalarını sağlayacağız. Yarından sonra da muhtemelen ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD gibi birimler burada gerekli değerlendirmeyi yapıp ona göre teknik kararı vereceklerdir" dedi.
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