"Baykuş son 10 yıl öncesine kadar çok zor bulunan bir figürdü şimdi artık çok daha fazla bulunuyor. Ben de onun peşinde koştuğum için belki 'Baykuş Ahmet' diyorlar bu camiada. Benim için çok keyifli bu emek ve yolculuk nedeniyle yakıştırılmış bir tanım diye düşünüyorum."