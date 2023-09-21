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        Haberler Yaşam 45 yaşında olmasına rağmen 20'lerinde gibi gözüken kadın görenleri şaşırtıyor

        45 yaşında olmasına rağmen 20'lerinde gibi gözüken kadın görenleri şaşırtıyor

        Joleen Diaz'i ilk kez gören biri, onun henüz 20'lerinde olduğunu düşünür ancak gerçek şu ki kendisi 45 yaşında! Genetik olarak şanslı olduğunu söyleyen Joleen, sıklıkla kızının arkadaşı sanılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 17:52 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:52
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          Birçok kişi, 45 yaşına geldiğinde o kadar da genç görünemeyeceğini düşünür. Ancak Joleen Diaz, tüm kalıpları yıkıyor!

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          Joleen, görüntüsünün aksine 20'lerinde değil; kendisi 45 yaşında! Üstelik kendisinin 22 yaşında bir kızı var ve yan yana geldiklerinde anne kız gibi değil, iki yakın arkadaş gibi duruyorlar.

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          Joleen, bunun genetik bir durum olduğunu ve büyürken kendi annesi ile de sık sık, kardeş gibi gözüktüğüne dair yorumlar aldığını ifade ediyor.

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          Joleen, görünüşünü çok sevse de bu kadar genç göstermesinin olumsuz yanlarından da bahsediyor. Örneğin, Instagram hesabının 'sahte profil'den dolayı birkaç kez kapandığını blirtiyor. "Komik, sanırım insanlar sahte hesap olduğumu düşünüyor ve beni şikayet ediyor."

        • 5

          Joleen ve kızı, aşk hayatlarındaki kararları beraber veriyorlar; dörtlü randevuya çıkmak, anne kızın en sevdiği aktivitelerden.

        • 6

          Ancak Joleen genç görüntüsüne rağmen, kızının yaşındaki biriyle beraber olmayı aklından bile geçirmediğini belirtiyor. Hatta günlük hayatında insanların onun hakkında yanlış bir izlenime kapılmaması için bir süre sosyal medya hesabından bahsetmiyor.

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          Joleen Diaz'in alışılmadık hikâyesi, genetiğin ne kadar belirleyici olduğunun bir kanıtı.

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          Kaynak: BrightSide

          Fotoğraf: Joleen Diaz Instragram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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