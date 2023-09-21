45 yaşında olmasına rağmen 20'lerinde gibi gözüken kadın görenleri şaşırtıyor

Joleen, görünüşünü çok sevse de bu kadar genç göstermesinin olumsuz yanlarından da bahsediyor. Örneğin, Instagram hesabının 'sahte profil'den dolayı birkaç kez kapandığını blirtiyor. "Komik, sanırım insanlar sahte hesap olduğumu düşünüyor ve beni şikayet ediyor."