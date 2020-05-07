"İlkbaharda yaptığımız incelemede vadi tabanı boyunca yer altı sularının oluşturduğu akarsuyun kanyondan geçtiğini gördük. Sadece ilkbahar aylarında görülebilen bu durum kanyona dünyada eşi ve benzeri olmayan bir güzellik katıyor. Doğa ve macera tutkunlarının eşsiz karstik oluşumların arasında akarsu içerisinde yürüyüş yapma imkanı bulacağı Saklıkapı, bu özelliğiyle ziyaretçilerine dünyada eşi ve benzeri olmayan farklı bir deneyim sunacak."