        Haberler Dünya 45 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        45 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu 45 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 22:17 Güncelleme: 06.09.2025 - 22:17
        45 Filistinli hayatını kaybetti
        İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında 45 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin yanı sıra kuzey, güney ve orta kesimdeki bölgelerde evleri ve yardım bekleyen sivilleri hedef aldı.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyi

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde düzenlediği saldırılarda yardım bekleyen 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

        İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir grup sivili hedef alması sonucu Filistinli 1 çocuk hayatını kaybetti. Yermuk Caddesi'nde yine bir grup sivili hedef alan İsrail ordusu 2 kişiyi öldürdü.

        Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde ise İsrail'e ait İHA'nın bir evi hedef alması sonucu 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Zeytun Mahallesi'nde de sivil savunma ekipleri İsrail saldırısında hayatını kaybeden bir Filistinlinin cesedine ulaştı.

        İsrail'in, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda, Şehitler Meydanı yakınlarındaki bir apartmanı hedef aldığı hava saldırısında aynı aileden 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

        İsrail ordusunun, Gazze kent merkezinden kuzeye doğru uzanan Nefak Caddesi'nde bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

        Kentin batısındaki Sanayi Caddesi’nde, İsrail savaş uçakları 15 katlı ve 60’tan fazla daire bulunan Susi apartmanını bombalayarak yerle bir etti.

        Gazze Şeridi'nin güneyi

        İsrail ordusunun, Han Yunus'un güneybatısındaki bir yardım merkezinin yakınına ateş açması sonucu yardım bekleyen 5 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu, Han Yunus'un güneybatısındaki Mevasi'yi de "insani bölge" ilan edip Gazze'deki Filistinlilere tahliye emri verdikten birkaç saat sonra yaşlı bir adamı ateş açarak öldürdü.

        Ordunun aynı bölgede sivil bir araca düzenlediği saldırıda da 1 Filistinli çocuk öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

        İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Han Yunus'un batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivilleri hedef aldığı saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti.

        Han Yunus'un kuzeybatısındaki Emel Mahallesi'nde, bir İsrail İHA'sının sivilleri bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail'e ait bir İHA'nın Cemal Abdünnasır Caddesi'ne düzenlediği saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu, bir yandan Han Yunus'un doğusundaki yerleşim yerlerini bombalayıp tahrip ederken bir yandan da bu bölgeleri top atışlarıyla vuruyor.

        Gazze Şeridi'nin orta kesimi

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim bölgesi yakınlarına düzenlediği saldırıda yardım bekleyen 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Deyr el-Belah kentinde İsrail'in Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı hedef alması sonucu bir bebek ve annesi hayatını kaybetti.

        Habertürk Anasayfa