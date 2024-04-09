45 bin dolarlık tekne alev alev yandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir römork üzerinde duran yaklaşık 45 bin dolar değerindeki tekne çıkan yangında küle döndü.
Giriş: 09.04.2024 - 14:53 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:06
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Körfez'in Şirinyalı Mahallesi'nde iş insanı Atakan A.'nın evinin bahçesinde bulunan yaklaşık 45 bin dolar değerindeki gezi teknesinde yangın çıktı.
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Alevler kısa sürede büyüyerek tüm tekneyi sardı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Teknedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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Tekne kullanılamaz hale gelirken, polis inceleme başlattı.
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