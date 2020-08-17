44 yıllık minibüsünü hiçbir şeye değişmiyor...

Sivas kent merkezinde yaşayan emekli Serdar Tuncay, 27 yıl önce 11 bin marka aldığı 74 model Volkswagen marka klasik minibüse gözü gibi bakıyor.
İHA'nın haberine göre klasik otomobil merakı da olan Tuncay, yıpranmış olan minibüsü 4 bin mark harcayarak eski haline getirdi.
Tuncay, satın aldığında 15 bin 600 kilometrede olan minibüsünü yeniden yollarla buluşturdu. Zaman zaman kullandığı minibüsüne evinin garajında gözü gibi bakan Tuncay, satın aldıktan sonra 60 bin kilometre mesafe yol yaptığı minibüsü ile hiç yolda kalmadı. Tuncay, nostalji minibüs ile ne ceza yedi nede kaza yaptı.
Aracın hiç arıza vermediğini de belirten Tuncay, bu nedenle 27 yıldır aracının tamir edilmediğini de sözlerine ekledi. Tuncay, 100 bin lira teklif edilmesine rağmen çok sevdiği minibüsünü satmıyor.
HİÇ YOLDA KALMADI
Serdar Tuncay, klasik otomobili ile hiç yolda kalmadığını belirterek, "Arabayı 1993 yılında aldım, 27 yıl oldu. O zamanlar 11 bin mark verdim. 4 bin mark harcama yaptım. Aldığım gibi hiç de boyatmadım. Lastikleri eskiydi, lastikler aldım. Renkli cam taktırdım. Döşemelerini yaptırdım. Şimdiye kadar hiç yolda kalmadım. Ankara, Kayseri, Tokat ve Malatya gibi şehirlere gittim” dedi.
GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR
Tuncay, otomobili görenlerin fotoğraf çektirdiğini ifade ederek, “Ben aldığımda 15 bin 600 kilometredeydi, şuanda 74 bin kilometrede. Şimdiye kadar bu arabayla hiç ceza yemedim. Kaza da yapmadım. Görenler gülümsüyor. Çocuklar, yetişkinler fotoğraf çekiliyor. Hiç satmayı düşünmedim. Geçen sene biri sordu. İnternete koyayım 125 bine satayım ben dedi. Ben de komşuma durumu bahsettim. O da ‘usta satarsan ben 100 bine kabulüm’ dedi. Seviyorum arabamı, hoşuma gidiyor. Hatta garajda yatıyor. Beni tanıyanlar ‘Ağabey niye yatırıyorsun. Çık dolaş da insanların göz zevkini gider’ diyorlar” şeklinde konuştu.
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