FETÖ'cü 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, darbeci askerlerin, avukatları huzurunda itiraf içeren beyanlarını mahkeme huzurunda inkar etme stratejisini, Başkent'te, Polis Özel Harekât Başkanlığı ile TBMM'ye bomba atan darbeci pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu da uyguladı. Uzunoğlu, 15 Temmuz'dan bir gün önce, FETÖ'cü pilotlarla eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un evinde düzenlenen darbe toplantısına katıldı.

EL YAZISIYLA BOMBALAMA GÖREVİ

AA'da yer alan habere göre görev dağılımı yapan darbecilerin uçuş planlarının yer aldığı el yazısı notlarına göre, Uzunoğlu'na Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı bombalama görevi verildi. İhanet girişiminin ilk saatlerinde dörtlü kol şeklinde havalanan F16'lar arasında Uzunoğlu ve eski yüzbaşı Hüseyin Türk'ün kullandığı "Aslan 3" çağrı kodlu uçak da vardı.

"MUTABIK, HOCAM SERBEST"

Birinci pilot Uğur Uzunoğlu, saat 23.55'te Akıncı Üssü'nde bombalı saldırıları yöneten eski yüzbaşı Ahmet Tosun'a, Polis Özel Harekat Başkanlığı nizamiyesinde hareketlilik olduğunu, buraya büyük bir atış yapacağını iletti. Darbeci Tosun da, "Mutabık, mutabık, mutabık hocam serbest" diyerek ihaneti onayladı.

44 ŞEHİT VE 36 YARALI

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde darbeci Uzunoğlu, onlarca Özel Harekât polisinin bulunduğu nizamiyeye GBU-10 tipi akıllı bomba attı. Menfur saldırıda polislerden 44'ü şehit olurken 36'sı yaralandı.

İHANETİN SES KAYITLARI

Bombalama anına ilişkin darbeci pilotların ihaneti ise telsiz kayıtlarına şöyle yansıdı:

Ahmet Tosun: Hocam A9 bölgesinde, (Polis Özel Harekat Başkanlığı) nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz, mutabık mı?

Uğur Uzunoğlu: Mutabık, araç hareketini takiben yaklaşık 15-20 kişi nizamiyeden giriş yapıyor.

Tosun: Anlaşıldı, nizamiye bölgesinde hareketli hedeflere atış serbest.

Uzunoğlu: Filo, Aslan 3, nizamiyeye 1 adet atış yapıldı nizamiyeye.

Mustafa Azimetli: Hocam tekrar edin nizamiyede hareketlilik var mı?

Uzunoğlu: Nizamiyede hareketlilik vardı, 1 atış yapıldı.

Azimetli: Anlaşıldı, nizamiyeyi vurduğunuz alındı.

SAVCILIKTA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde TBMM'nin bombalanması eylemine ikinci pilot olarak katılan Uzunoğlu, savcılık sorgusunda şu itiraflarda bulundu:

"Uçakta benimle birlikte Hüseyin Türk uçtu. Bir yerde hareketlilik olduğu söylendi. Ben de uçağın pod cihazını kullanarak hareketlilik olan bölgeyi buldum. Telsizin başında bulunan kim olduğunu bilmediğim kişi, belirttiği hareketlilik olan bölgeye ateş etme talimatı verdi. Aslan 1 kodlu lider uçaktaki (Mustafa) Azimetli binbaşı da 'Hareketli bölge ve hedeflere ateş olacak' dedi. O bölgeye bir adet GBU-10 bomba atışı yaptım. Ayrıca, bir önceki uçuşumda aynı şekilde 'sniper poduyla' Gölbaşı ilçesindeki bombalama eyleminde de podla baktığımda aşağıdaki hareketliliği görüp filoya telsizle anons etmiştim. Bu noktayı bombalama talimatı filodan gelince polis Özel Harekat binası olduğunu bilmediğim bu noktanın nizamiyesine bomba atışı yaptım."

"AKINCI ÜSSÜ'NDE UYUDUM" DEDİ

Darbeci Uzunoğlu, bu itiraflarına, telsiz görüşmelerine ve diğer sanık beyanlarına rağmen mahkeme huzurunda, Özel Harekât'a bomba atmadığını, Meclis'e düzenlenen saldırıda da yer almadığını iddia etti. Terörle mücadele harekatı kapsamında havalandığını ancak 15 dakika sonra üsse döndüğünü öne süren Uzunoğlu, gecenin kalan kısmında ise savaş uçaklarının birbiri ardına havalandığı Akıncı Üssü'nde uyuduğunu söyleyerek yalanlarını sürdürdü. Uzunoğlu, mahkemedeki çapraz sorgusu sırasında avukatının yönlendirmesiyle müşteki tarafın sorularını cevaplamadı. Uzunoğlu hakkında, 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.