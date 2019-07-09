Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 44 kilo 130 gram patlayıcıyla birlikte yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, 27 Haziran günü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde güvenlik güçlerince Ceylanpınar'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda; aralarında HDP'li Belediye Meclis Üyesi Dilan Ablay'ın da aralarında olduğu 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 33 kilo 610 gram plastik patlayıcı, 10 kilo 525 gram toz patlayıcı, 6 metre infilaklı fitil, 10 elektrikli kapsül, 2 verici kumanda, 2 güvenlik saatli devre, devrelerin kullanım talimatının yazılı olduğu kağıtlar ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; Kays Işık, Muhlis Ablay, Ali Oral ve Mehmet Sadık Şimşek tutuklanarak cezaevine konulurken, aralarında HDP'li belediye meclis üyesi Dilan Ablay'ın da bulunduğu 5 kişi ise kontrol şartı ile serbest bırakıldı.