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438 gün boyunca okyanusta mahsur kaldı! Nasıl hayatta kaldığı şok etti!

438 gün boyunca okyanusta mahsur kaldı! Nasıl hayatta kaldığını duyunca şok olacaksınız!

Jose Alvarenga, 438 gün boyunca Pasifik Okyanus'unda hayatta kalmayı başardı. 1 yıldan uzun bir zamanı okyanusta 7 metrelik bir kayıkta geçirdi. Hikayesine inanmayanlar oldu. İşte, 438 gün boyunca okyanusta mahsur kalan Jose Alvarenga'nın hikayesi...

Giriş: 02.06.2023 - 13:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yıllarca balıkçılıkla uğraşan Jose Alvarenga deniz yollarını ve koşullarını iyi biliyordu. Ancak ne kadar deneyimli olsa bile fırtınadan kurtulamadı ve 438 günü Pasifik Okyanusu'nda geçirdi.

    Meksika'nın Costa Azul balıkçı köyünde rekabet yüksekti ve Alvarenga, iyi bir balık tutmayı kafasına koymuştu. Arkadaşı Villerminı Rodriguez ile okyanusa açılacaktı ancak son dakika arkadaşı vazgeçmişti.

  • 5 GÜN SÜREN FIRTINANIN ORTASINDA KALDILAR

    Ardından Alvarenga ile Ezequiel Cordoba okyanusa açılmaya karar verdi. 17 Kasım 2012'de ikili küçük bir motora sahip 7 metrelik kayıkla yola çıktı. Kayıkta, balık tutma aracı, radyo ve büyük bir buz kutusu vardı.

    Çok geçmeden buz kutularının hepsi balıklar ile doldu. Yolculuklarının bitmesine birkaç saat kala, beş gün sürecek bir fırtına çıktı. Alvarenga ve Cordoba tekneyi kıyıya götürmeye çalıştı ancak fırtına etkisi ile başarılı olamadılar.

  • Tekneleri balıklar yüzünden ağırlaştığı için avlarını okyanusa geri boşaltmak zorunda kaldılar. Bir süre, yağmur suyu ve yanlarında getirdikleri az miktarda yemek ile hayatta kaldılar.

  • KAYIKTA İKİ KİŞİHAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞTILAR

    Fırtına dindiğinde, motorları kullanılmaz hale gelmişti, olta takımları kaybolmuştu radyo hasar görmüştü. Yalnızca birkaç malzeme ile okyanusta mahsur kaldılar. Jose Alvarenga, çıplak elleriyle balık, kaplumbağa, denizanası ve denizkuşu yakaladı. Bir süre idare edebilseler de günler haftalara, haftalar aylara dönüştü ve şartlar giderek zorlaştı.

    Tek umutları uçak tarafından görülmek veya kıyı şeride sürüklenmekti. Alvarenga, Ay'ın evrelenlerini takip ederek kendini meşgul etmiş ve zamanı saptamaya çalıştı. Balıkçı olduğu için deniz ürünleri ile beslenmeye ve Güneş'e alışkındı. Ancak Ezequiel Cordoba çiğ balık, kuş ve kaplumbağa yediği için hastlandı. Hastalandıktan kısa bir süre sonra ise yemek yemeyi bıraktı ve açlıktan öldü.

  • İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜ

    Arkadaşının ölümünden sonra Alvarenga, intihar etmeyi düşünmeye başladı ancak hiçbir zaman denemedi. Okyanusta geçirdiği 400 günden fazla sürede sonra nihayet karayı gördü. Alvarenga hırpalanmış kayığı güneye, yolcuğa  çıktığı yerden 9.000 kilometre uzakta Marshall Adaları'na sürüklenmişti.

    Kıyıya geldikten sonra küçük bir sahil kapısının evini çaldı. Alvarenga'nın söylediklerine inanamayan çift durumu yetkilere bildirdi. Polis 11 ay önce öldüğünü düşündüğü için şok olmuştu. 

     

  • 400 GÜNDEN FAZLA SÜRE OKYANUSTA KALDI

    Başta Jose Alvarenga'nın hikayesine neredeyse kimse inanmadı. Bir yıldan uzun bir zaman geçirmesine rağmen sağlıklı görünüyordu. Doktorlar iskorbüt hastalığı olması gerektiğini düşünüyordu.

    Ayrıca birkaç denizci uzmanı, Marshall Adaları'nın noktasına ulaşmak için özellikle düz bir hat üzerinde yelken açması gerektiğini ve bir yönlendirme olmadan ulaşmasının imkansız olduğunu iddia etti.

    Ancak bu iddia Hawaii Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, okyanus akıntılarının onu doğrudan indiği adaya yönlendireceğini kanıtladığını ortadan kalktı.

    Alvarenga'nın hikayesinin hala doğruluğu şüpheli ancak doğru değilse bile o kadar uzun süre boyunca evden uzakta nasıl yaşadığı bilinmiyor. 

    Kaynak: BBC, ABC News

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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