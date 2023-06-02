KAYIKTA İKİ KİŞİHAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞTILAR
Fırtına dindiğinde, motorları kullanılmaz hale gelmişti, olta takımları kaybolmuştu radyo hasar görmüştü. Yalnızca birkaç malzeme ile okyanusta mahsur kaldılar. Jose Alvarenga, çıplak elleriyle balık, kaplumbağa, denizanası ve denizkuşu yakaladı. Bir süre idare edebilseler de günler haftalara, haftalar aylara dönüştü ve şartlar giderek zorlaştı.
Tek umutları uçak tarafından görülmek veya kıyı şeride sürüklenmekti. Alvarenga, Ay'ın evrelenlerini takip ederek kendini meşgul etmiş ve zamanı saptamaya çalıştı. Balıkçı olduğu için deniz ürünleri ile beslenmeye ve Güneş'e alışkındı. Ancak Ezequiel Cordoba çiğ balık, kuş ve kaplumbağa yediği için hastlandı. Hastalandıktan kısa bir süre sonra ise yemek yemeyi bıraktı ve açlıktan öldü.