Yıllarca balıkçılıkla uğraşan Jose Alvarenga deniz yollarını ve koşullarını iyi biliyordu. Ancak ne kadar deneyimli olsa bile fırtınadan kurtulamadı ve 438 günü Pasifik Okyanusu'nda geçirdi.

Meksika'nın Costa Azul balıkçı köyünde rekabet yüksekti ve Alvarenga, iyi bir balık tutmayı kafasına koymuştu. Arkadaşı Villerminı Rodriguez ile okyanusa açılacaktı ancak son dakika arkadaşı vazgeçmişti.