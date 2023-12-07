43 yıllık fotoğrafçılık tutkusunu 1000 parçalık koleksiyona dönüştürdü

Koleksiyonerlik şimdiki zamanı geleceğe taşıyan bir olgudur. Ben bundan çok zevk alıyorum. Objelere erişmek çok zor oluyor. Çok büyük fedakarlıklarla buralara kadar geldim. Tarihe ışık tutuyorum. Bu koleksiyon benim bu hayattaki en büyük zevkim. Evime gelenler şaşırıyorlar. Burayı görünce kendilerine gelemiyorlar. Her parçayı 'Nereden buldun?' diyerek soruyorlar" ifadelerini kullandı.