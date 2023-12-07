Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam 43 yıllık fotoğrafçılık tutkusunu 1000 parçalık koleksiyona dönüştürdü

        43 yıllık fotoğrafçılık tutkusunu 1000 parçalık koleksiyona dönüştürdü

        Sivas'ta yaşayan 54 yaşındaki emekli makinist Ayhan İlaslan, çocuk yaşlarda fotoğrafçılığa olan tutkusu nedeniyle aralarında körüklü fotoğraf makinesinin de bulunduğu video kamera, film, antika objektif, tripot ve parçalarını 1000 parçalık koleksiyona dönüştürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sivas'ın Sularbaşı Mahallesi'nde oturan evli 4 çocuk babası emekli makinist Ayhan İlaslan, 1980 yılında çocukken ilk olarak posta pullarını biriktirmeye başladı.

        • 2

          Sonrasında da okuldan arta kalan zamanlarında fotoğrafçıların yanında çıraklık yaptı. Zaman geçtikçe fotoğrafçılığa merak saran İlaslan, o günden sonra bu alanda eline geçen bütün objeleri saklamaya başladı ve bu tutkusu koleksiyonerliğe kadar gitti.

        • 3

          2014'te başladığı İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden 49 yaşında mezun olan İlaslan, aralarında 1930 yılına ait körüklü fotoğraf makinelerinin de bulunduğu video kamera, film, antika objektif, tripot ve parçalarından oluşan 1000 parçayı evinde saklıyor. Koleksiyonuna gözü gibi bakan İlaslan, elinde bulunan malzemeleri ise bir müzeye dönüştürmek istiyor.

        • 4

          "YILLARDIR ÇEŞİTLİ MATERYALLER TOPLAYARAK DEVAM EDİYORUM"

          İlk olarak çocukken pul koleksiyonu ile başladığını söyleyen Ayhan İlaslan, "Zamanla objeleri biriktirerek buraya kadar geldim. Yıllardır çeşitli materyaller toplayarak devam ediyorum. Fotoğrafçılık koleksiyonerliği ise yazın fotoğrafçı ustaların yanına gidip, onların yanında durarak bir tutku oldu. Fotoğrafçılık dersleri de aldım" diye konuştu.

        • 5

          "EVİME GELENLER ŞAŞIRIYORLAR"

          Koleksiyonunda bulunan parçalara değinen İlaslan, "Koleksiyonumda 1930 yılından başlayarak günümüze kadar kullanılan fotoğraf makineleri, video kameralar ve her türlü objeyi biriktirdim. Ben bu koleksiyonda çok büyük fedakarlıklar yaptım. Çevremin de çok büyük desteği oldu. Bu anlatılmaz bir tutku. Tarihe bir yolculuk ve ışık tutuyorsun.

        • 6

          Koleksiyonerlik şimdiki zamanı geleceğe taşıyan bir olgudur. Ben bundan çok zevk alıyorum. Objelere erişmek çok zor oluyor. Çok büyük fedakarlıklarla buralara kadar geldim. Tarihe ışık tutuyorum. Bu koleksiyon benim bu hayattaki en büyük zevkim. Evime gelenler şaşırıyorlar. Burayı görünce kendilerine gelemiyorlar. Her parçayı 'Nereden buldun?' diyerek soruyorlar" ifadelerini kullandı.

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Tunç'tan İsrail açıklaması
        Bakan Tunç'tan İsrail açıklaması
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Bobinajcı İlknur usta!
        Bobinajcı İlknur usta!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        Habertürk Anasayfa