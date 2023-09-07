43 yaşındaki dünya yıldızı Kim Kardashian'ın sırrı ortaya çıktı! İşte bunları yapıyormuş
Amerika'nın gözde magazin yıldızlarından biri olan Kim Kardashian, her hareketi ile ilgi çekiyor. İş kadını, girişimci, dergi modeli ve dört çocuk annesi olan sanatçı yaşına rağmen herhangi bir yaşlanma belirtisi göstermiyor. Peki, dünyanın yakından takip ettiği ünlü yıldızın formunu korumasının sırı ne?
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Ailesine bakmanın, bitki bazlı et ikameleri şirketi Beyond Meat ile ortaklık kurmanın ve Kardashians'ın gelecek sezonunu filme almanın yanı sıra, "interneti kırma"sıyla tanınan ünlü aynı zamanda hukuk diplomasına devam ediyor ve aynı zamanda onu yönetiyor. New York Times'ın yakın zamanda bildirdiği şekillendirici giyim markası Skims'in değeri ise 1,6 milyar dolar. Artık 43 yaşında olan Kardashian'ın kendini her zamankinden daha iyi hissetmek için her türlü nedeni var. Peki Kardashian'ın gençlik enerjisinin ve ışıltısının sırrı nedir?
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Neyse ki, kariyerinin çoğunu cömertçe hayatını halkla paylaşarak geçirdiği için Kardashian'ın her gün benimsediği bilinen birkaç sağlıklı alışkanlık belirledik. Kim Kardashian 43. yaş yolculuğuna çıkarken, sağlığını korumak ve harika hissetmek için yıllar içinde benimsediği yeme, içme ve fitness alışkanlıklarını açıklıyoruz.
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ÇOĞUNLUKLA BİTKİ BAZLI BİR DİYET YİYOR
Kim Kardashian'ın 2019'dan bu yana bitki odaklı bir diyet uyguladığı ve hatta bu yılın başlarında Beyond Meat'in baş lezzet danışmanı seçildiği bildirildi. People ile yaptığı bir röportajda Kardashian, bitki bazlı diyetini sedef hastalığını daha iyi yönetme becerisine bağladı.
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Kardashian'ın People'a verdiği demeçte, "İkram günü olmadığı sürece mümkün olduğunca bitki temelli kalmak için elimden geleni yapıyorum" dedi. "Mümkün olduğunca çok sayıda antiinflamatuar ve antioksidan gıda yemeye çalışıyorum."
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Realite TV yıldızı ayrıca bitki bazlı gıda alternatiflerini yemenin genel sağlığını nasıl olumlu etkilediğini de anlattı.
"Vücuduma koyduğum şeylerin beni nasıl etkilediği konusunda daha dikkatli olmamı sağladı; sadece sedef hastalığını değil aynı zamanda ruh halimi, stres seviyelerimi, enerjimi, her şeyi" diye ekledi.
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O ALKOL İÇMEZ
Birçok kaynağa göre Kim Kardashian alkol kullanmıyor ve bu onun uzun süredir ilgilenmediği bir şey. Geçen yıl, Instagram'da kız kardeşi büyük Kourtney'i kampüste ziyaret ederken "üniversite yıllarına" ait bir fotoğrafın yer aldığı bir gönderi paylaşmış ve başlıkta genç Kim'in Kourt'un sürücüsü olarak seçildiğine dikkat çekilmişti.
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Kardashian, Instagram gönderisinde "Çılgın partilerin hepsinden o kadar nefret ediyordum ki evde kaldım ve asla içki içmek ya da parti yapmak istemedim" diye yazdı.
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Vogue'a göre, birkaç yılda bir yapılan birkaç kutlama çekimi dışında, Kim'in zorlu partilerden hoşlanmaması onu çoğunlukla alkolden uzak durmaya yöneltti.
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SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE YAPILAN ANTRENMANLARI SEVİYOR VE TUTARLI
Kim, sağlıklı bir beslenme planına bağlı kalmanın yanı sıra, sabahın erken saatlerindeki egzersiz rutinine de kendini adamıştır. Geçtiğimiz günlerde Vogue'a her sabah egzersiz yapmak için 5:30'da uyandığını söyledi. Dahası, Women's Health'e göre Kim, yaklaşık 60-90 dakikalık egzersiz seansları için sürekli olarak haftanın altı günü spor salonuna gidiyor.
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Kim Kardashian'ın antrenörü Melissa Alcantara, Kim'in antrenmanlarının çoğunun ağırlık ve kuvvet antrenmanına odaklandığını iddia ediyor.
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Alcantara, Kadın Sağlığı için 2021 tarihli bir makalesinde, "Antrenmanlarımızın yüzde seksen beşi ağırlık antrenmanıdır ve geri kalan 15'i kardiyodan oluşuyor" dedi.
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Alcantara ayrıca Kim'in kendi kendini motive eden biri olduğunu söylüyor ve Kim'in fitness konusundaki kararlılığını takdir ettiğini çünkü antrenman randevularını nadiren iptal ettiğini söylüyor.
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Alcantara Kadın Sağlığı'na, "Bu onun sadece dürtüsü. 'Çalışmam lazım, bu benim hayatımın bir parçası' diyor. Her şey zihniyetle ilgili." dedi.
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HATALAR YAPTI!
Kim Kardashian, düzenli olarak uyguladığı sağlık alışkanlıkları hakkında cömertçe bilgi verirken, bazı sağlıksız alışkanlıklar nedeniyle de ciddi eleştirilere maruz kaldı. 2022 Met Gala'da Marilyn Monroe'nun eski Başkan JFK için yaptığı ünlü "Doğum Günün Kutlu Olsun" performansında giydiği altın elbiseyle göründükten sonra, Kardashian'ın forma oturan elbisenin içine sığacak kadar kilo vermek için büyük önlemler aldığı ortaya çıktı.
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Bu elbiseye sığabilmek için, esas olarak şok diyet yoluyla yaklaşık 15 kilo verdiği bildirildi.
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Kardashian'ın Vogue'a verdiği demeçte, "Günde iki kez sauna kıyafeti giyer, koşu bandında koşar, tüm şekeri ve tüm karbonhidratları tamamen keser ve sadece en temiz sebzeleri ve proteini yerdim" dedi. "Kendimi aç bırakmadım ama çok katıydım."
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Kim, daha fazla gerçek ete yer vermek için çoğunlukla bitki bazlı diyetini geçici olarak bile terk etti, hepsi bu Met Gala anı uğruna. Kardashian, Allure'a diyetinin bir beslenme uzmanı ve antrenör tarafından denetlendiğini açıklamış olsa da bir akşam vintage couture'de aşırı önlemlere başvurmak sağlığına zarar verdi, hatta acı verici bir sedef hastalığının alevlenmesine neden oldu.
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Ağustos ayında Allure'a verdiği demeçte, "Sedef hastalığı vücudumda patlak verdi ve sedef artriti geçirdim, bu yüzden ellerimi gerçekten hareket ettiremedim" dedi. "Gerçekten acı vericiydi ve bana steroid veren bir romatoloğa gitmek zorunda kaldım. Korkuyordum. Eti tekrar kestim ve sakinleşti."
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Günün sonunda, Kim Kardashian'ın 42 yaşında inanılmaz görünmesine rağmen, buna pek çok faktörün katkıda bulunduğunu anlamak önemlidir; bazıları sağlıklı, bazıları o kadar da iyi değil ve neredeyse tamamı aşırı miktarda zenginliğin ürünü ve şöhret. Kim Kardashian'ın sağlıklı yaşama yaklaşımı herkes için sürdürülebilir olmasa da ünlünün düzenli rutinine bakmak kesinlikle ilginç. Kim K'yi zaferlerinden ve benimsediği sağlıklı alışkanlıklardan dolayı övmenin yanı sıra, onun yargılama hatalarından da ders alabilir ve kendimiz için daha iyisini seçebiliriz.