43 yaşındaki dünya yıldızı Kim Kardashian'ın sırrı ortaya çıktı! İşte bunları yapıyormuş

Kim, daha fazla gerçek ete yer vermek için çoğunlukla bitki bazlı diyetini geçici olarak bile terk etti, hepsi bu Met Gala anı uğruna. Kardashian, Allure'a diyetinin bir beslenme uzmanı ve antrenör tarafından denetlendiğini açıklamış olsa da bir akşam vintage couture'de aşırı önlemlere başvurmak sağlığına zarar verdi, hatta acı verici bir sedef hastalığının alevlenmesine neden oldu.