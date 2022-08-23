43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, ağır tonajlı tır, kamyon ve yolcu otobüslerine yönelik denetimler artırıldı.
Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarının ardından 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetime tabi araçlar trafik kontrol noktalarında tek tek durdurdu. Ağır tonajlı tır, kamyon ve yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Sürücülerin ve araçların evraklarını kontrol eden ekipler, bazı taşıtların izin belgelerini, yangın tüpü, takograf çıktılarından hız ve kullanım sürelerini denetledi. Otobüslerde de yolculara emniyet kemeri uyarısı yapıldı. Bir sürücüye de 880 lira takograf para cezası uygulandı.
Yozgat'tan İstanbul'a seramik taşıyan tır şoförü Necmi Özer, "Yollardaki denetimler bu kazalardan dolayı sıklaştı. Kazalarda bizi çok üzdü. Türk polisimizden de Allah razı olsun denetimlerini devamlı sürdürüyorlar. Çok başarılı bir denetim var" dedi.
"SÜRÜCÜLER UYKUSUZ YOLA GİTMESİNLER"
Sürücülerin yorgun halde yola çıkmamalarını tavsiye eden Özer, "Şimdiki araçların hepsi yeni. Araçların arızlarını gösteriyor. Sürücüler uykusuz yola gitmesinler, lastiklerine de dikkat etsinler. Ellerinden geldikçe sıcakta yola çıkmasınlar. Araçların genel bakımlarını yaptırsınlar. Lastiklerini devamlı kontrol etsinler. Bir ön lastik patladığı zaman o arabadan bir şey beklemeyin. Bu araba 40 ton, 40 tonu durduramazsınız. Freni devamlı yüklendikçe ısınıyor. Normalde şuanda 38 derece sıcaklık var. Bu asfaltın sıcaklığı 40 derece. Frene bastıkça balata yanıyor. Yandıkça da boşalmaya gider. Isındıkça da fren kendi kendini bırakır. Bıraktığı zaman da Allah'a emanet" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!