DHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde yaşayan ve memurluk yapan Mehmet Burak Şenol, evinin altına oluşturduğu atölyesinde hobi olarak 41 yıldır ahır kapısı, bahçe giriş kapısı ve evlerin giriş kapılarına ahşap kilit yapıyor.

DHA'nın haberine göre halk arasında bilinen 'paha kilidi'nin Malatya'da tek ustası olan Şenol, dedesi ve babasından kendisine miras kalan bu sanatı yaşatmaya çalışıyor.

Çırak yetiştirmekte zorluk çeken ve mesleğin bitmesinden dolayı tedirgin olan Şenol, evinin kapısında da yaptığı ahşap kilidi kullanıyor.

'BABAMIZIN SANATINI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Malatya'da binlerce bahçe ev ve ahır kapılarının kilidini yapan ahşap kilit ustası Mehmet Burak Şenol, dededen ve babadan kalan bir mesleklerinin olduğunu belirterek, "Bu artık hobi olarak yapılan bir meslek. Kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek ve yaşatmaya çalışıyoruz. Meraklısı çok fazla, gelip öğrenmek isteyenler de çok. Ben 15 yaşımdan beri bu meslekle uğraşıyorum ve bu kilit sistemini yapıyorum. Önceleri Malatya'da satardık, bayağı yaygındı. Ülkemizin bazı illerinde de olduğunu duyduk. Adı 'paha', Karadeniz bölgesinde 'pağ' olarak geçen bir ismi var. Kastamonu'da 'tosbağa kilit' Malatya'da da adı 'paha' olarak geçmektedir. Babamızın sanatını yaşatmaya çalışıyoruz. Meraklılarına da bunu öğretmeye çalışıyoruz. Kilidin orijinali ceviz ve çınar ağacından oluyor. Bağ kapılarında, ahır kapılarında evlerin dış kapılarında kullanılır. Eskiden kullanıldığı için pek kullanan yok. Yaptığımız sistem, ahşap anahtarımız var, anahtarla dilleri kaldırarak anahtarımızı çalıştırdık, kilitledik ve aldık. Açmak istediğimiz zaman yine aynı işlemi yapıyoruz" dedi.

'GÜZEL BİR HOBİ OLARAK YAPIYOR VE ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye'deki en eski kilidin Marmara'daki kazılarda bulunduğunu kaydeden Şenol, "İstanbul arkeoloji müzesinde birebir orijinali bulunmaktadır bunun örneği. Çeşitli örnekleri var ama bizim yaptığımız sistem bu şekilde çalışıyor. Bu yaptığımız 3 dilli. Bunlar 2 dilli, 3 dilli, 4 dilli ve 5 dilli olarak da yapılır. Anahtar isteğe göre küçültülür büyültülür. Güzel bir hobi olarak yapıyor ve çalışıyoruz, amacımız kazanç sağlamak değil, tamamen hobi" diye konuştu.