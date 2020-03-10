DHA

Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 12 hırsızlık ve yağma suçundan aranan Yusuf İ.Y.'nin Nazilli'de olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Yusuf İ.Y.'nin Küme Evler mevkisinde olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla Yusuf İ.Y. gözaltına alındı. 41 yıl 10 ay kesinleşen hapis cezası bulunan Yusuf İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.