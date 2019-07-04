04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, Buffon ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.
Resmi internet sitesinde "Evine hoş geldin" diye yazan Juventus, "19 Mayıs 2018 idi. Gigi başta olmak üzere herkes, bir kaptandan fazlası olan, bir efsane, bir sembolü uğurlarken gözyaşlarına hakim olamıyordu. Büyük olasılıkla hepimizin arzusu, içindeki duygu, bu birliğin kopmamasıydı. Gianluigi Buffon, Juventus'a geri dönüyor. Büyük bir hikaye devam ediyor." şeklinde ifadeler kullandı.
Buffon'un gelişi Juventusluları da sevindirirken, bu sabah yapılan doktor kontrolü öncesinde kliniğe girişte çok sayıda taraftar, İtalyan kaleciyi alkışlarla karşıladı.
Fransa liginde Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 17 maçın 13'ünde galibiyet sevinci yaşayan ve bir lig, bir de Fransa Süper Kupası kazanan Buffon, İtalyan futbolunun rekorlar kıran, sembol isimlerinden biri olarak gösteriliyor.
İtalyan basını, Buffon'un 1 sezon için 1,5 milyon avro alacağını ve Polonyalı kaleci Wojciech Tomasz Szczesny'nin yedeği olarak takımda görev yapacağını yazdı. Buffon'un sözleşmesinin bitmesinin ardından jübilesini Juventus'ta yaparak, ardından kulüpte yöneticilik görevine getirilmesi öngörülüyor.
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