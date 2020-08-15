Hasankadı Beldesi'ndeki meydanda bulunan, 2015 yılında tescillenerek koruma altına alınan 26 metre uzunluğunda 2 metre 54 santim gövde çapındaki 404 yaşındaki anıt doğu çınar, görenlerin ilgisini çekiyor. Gölgesinin serinliği nedeniyle beldede yaşayanların 'doğal klima' olarak adlandırdığı ağaç, yaz aylarında bölgede en yoğun zaman geçirilen yer oluyor. Gündüz saatlerinde beldede yaşayan vatandaşlar ağacın altına kurulan banklarda oturarak, sohbet edip vakit geçiriyor. 8 tescilli çınar ağacının bulunduğu Bartın genelinde, heybetli görünümüyle en dikkat çekeni Hasankadı Beldesindeki anıt ağaç...
'AĞACIN ORTASINDA OLUŞAN OYUK ZAMANLA KENDİNİ KAPATTI'
Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu çınar ağacının beldenin simgesi olduğunu belirtip, "Anıt ağacımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından koruma altına alındı. Burası bizim gerçekten doğal bir klima görevi görüyor. Vatandaşlarımızın serinlediği sohbet ettiği anlamlı bir ağacımızdır. Bu ağacımız geçmişte çok darbeler aldı. Örneğin bilinçsiz insanlar tarafından kurşunlandı. Ama yine de bir şey olmadı, hatta ağacın ortasında oluşan oyuk bile zamanla kendini kapatarak, sanki gövdesini korumaya almış oldu. Dışarıdan gelen insanları ve misafirlerimizin de çok dikkatini çekiyor. Vatandaşımızın da doğal klima olarak kullandığı bir yer haline geldi" dedi.
Beldede yaşayan emekli madenci Satılmış Ayaş, "Benim evde işim olmayınca sürekli buraya geliyorum. Bu sıcak yaz günlerinde çınar ağacımızın gölgesi altını tamamen soğutuyor. Burası soğuk ve serin olmasa ben başka yerlerde otururdum, ama burası çok serin geliyor. Bu ağaç resmen bizi buraya çekiyor" diye konuştu.
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