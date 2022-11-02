Rize’nin İyidere ilçesine bağlı Büyükçiftlik köyünde yaşayan Ali Dülgel, köyüne ailesiyle beraber piknik yapabilecekleri küçük bir bina yapmak istedi.

İHA'nın haberine göre daha sonrasında yaptığı küçük bir odayı 3+1 eve çevirdi. Tarihi değirmenden evine gelen bir yol olmadığından dolayı Dülgel, değirmen ile evinin arasına bir merdiven yapmaya karar verdi. Merdiven yapmak için ne kullanacağını düşünen Dülgel, daha sonrasında merdiveni araç lastiklerinden yapmak için lastik toplama başladı.

Yaklaşık 400 tane araç lastiği toplayan Dülgel, merdiven yapmaya başladı. 150 metrelik mesafe boyunca 400 tane lastiği kullanarak yaklaşık 2,5 senede merdiveni tamamladı. Değirmenden evine merdiven ile rahatça ulaşabilen Dülgel, daha sonrasında değirmenin karşısına geçebilmek için kullanılan köprünün yağmur nedeniyle yıkılmasıyla yolu tekrardan kullanılmaz hale geldi.