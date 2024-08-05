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        Haberler Yaşam 400 bin lira harcayıp, otomobilini 2 milyonluk araca benzetti

        400 bin lira harcayıp, otomobilini 2 milyonluk araca benzetti

        Burdurlu Sebahattin Şimşek, 1990 model otomobilini, yaklaşık 6 aylık çalışmayla, 400 bin lira harcayıp, güncel piyasa değeri 2 milyon liranın üzerinde olan 1964 model Ford Mustang'a benzetti. Şimşek, "Eski arabalara hevesim vardı, özellikle Mustang grubu hayalimdeki arabaydı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:28 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:28
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          61 yaşındaki emekli Sebahattin Şimşek, 6 yıl önce satın aldığı 34 yıllık otomobilini 2 yıl önce çeşitli illerden ve Belçika'dan getirttiği orijinal parçaları kullanıp, 6 aylık süreçte 1964 model Ford Mustang'a benzetti.

        • 2

          Yaklaşık 200 bin lira değerindeki otomobilini, güncel piyasa değeri 2 milyonun üzerinde olan Mustang'a dönüştüren Şimşek, bu değişim için yaklaşık 400 bin lira harcadığını söyledi.

        • 3

          Şimşek, çalışmasını anlatarak, "Eski arabalara hevesim vardı, özellikle Ford Mustang grubu hayalimdeki arabaydı. 1990 model Ford Taunus aracımı, İzmit, Adana, İstanbul ve Belçika'dan satın aldığım parçalarla Ford Mustang haline getirdik" dedi.

           

        • 4

          "VİZEDEN DE SORUNSUZ OLARAK GEÇTİ"

          Arabasının çok dikkat çektiğini belirten Şimşek, Antalya, Bodrum ve Fethiye gibi sahil kesimlerinde de aracın ilgi gördüğünü söyleyerek, "2 yıl önce 400 bin lira masraf ettim. 'Değdi mi yaptığın masrafa' derseniz, değdi. Ben seviyorum. Severek de biniyorum. Vizeden de sorunsuz geçti. Trafik ve kara yolu kurallarına uyarak bu değişimi yaptık. Motorunu biraz güçlendirdik" diye konuştu.

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          KLİPTE YER ALDI

          Otomobilini görenlerin çok beğendiğini ve fotoğraf çektirdiğini söyleyen Şimşek, şöyle konuştu:

          "Mustang kaç model' diyorlar. Hiç kimse Ford Taunus olduğunu bilemedi. Fethiye'de genç bir çift 'Aracı bize 1 saatliğine verebilir misiniz' dedi, hep birlikte 1 saat gezdik. Aracım Burdur'da çekilen bir klipte yer aldı. Mutluyum. Antalya'ya giderken yolda bir vatandaş durdurdu. 'Mustang kaç model' dedi. '1964 model' dedim. 'Çok harika, çok güzel' dedi. Kendisinin bindiği Mercedes, sanırım en son modeldi. 'Değişir misin' diye espri yaptı."

           

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          Şimşek, aracını satması için 600 bin lira teklif edildiğini ancak kabul etmediğini de belirtti.

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