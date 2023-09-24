40 yıllık aşçıdan kuru fasulye pişirme teknikleri! Bu püf noktasıyla yapınca tam kıvamında oluyor
Geleneksel lezzetlerimizden olan kuru fasulye pişirmesi oldukça zor olan yiyeceklerin başında gelir. Pişirmeden önce hazırlık aşaması gerektiren bu enfes yemeğin püf noktaları ise oldukça önemli. Kuru fasulye pişirme teknikleriyle nefis bir yemek çıkartmak mümkün. İşte kuru fasulye tarifi ve püf noktaları…
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Kuru fasulye muhteşem bir lezzet olsa da iyi pişirilmediğinde sonuç hüsran olabilir. İstenilen lezzete ulaşmak için kuru fasulye pişirme tekniklerine ve hazırlık aşamasına hakim olmanız gerekiyor. Peki, iyi bir kuru fasulye nasıl pişirilir? İşte işin ustalarının önerdiği kuru fasulye pişirmenin püf noktaları ve tarifi…
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LEZZET GARANTİLİ KURU FASULYE PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI
Kaliteli malzemeler seçilmeli
Kuru fasulye pişirmek istediğinizde her türden fasulye seçmeniz pek de doğru kabul edilmiyor. Eğer tam lezzetinde bir kuru fasulye yemek istiyorsanız, kısa boyda biraz tombulca İspir fasulyelerini tercih etmelisiniz.
Et ile hazırlamak istediğinizde de yine etin kalitesi kendini hatırlatacak. Orta yağlı kuşbaşı etler ile yemeğe lezzet verebilirsiniz. Eklemek istediğiniz baharatlar varsa bu baharatları kırmızı biber, pul biberi olarak seçebilirsiniz. Kavurma aşamasında eklenen soğan da önemli bir detaydır. Eğer çürümeye yakın bir soğan seçerseniz tüm yemeğinize çürük kokusu geçebilir.
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Fasulyeyi önceden ıslatın
Kullanacağınız fasulyelerin bir gece önceden ıslatılması, yemeği tadını etkileyecektir. Fasulyelerin daha iyi pişmesi için kuru fasulye ıslatma püf noktası hakkında bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. Bu konuda ise fasulyeleri ıslatırken suyun içine bir kaşık ekleyeceğiniz tuz size büyük yardım edecek.
Islatılan fasulyelerin yeniden yıkanması da fasulyede biriken asitleri temizleyecektir. Şayet ıslatılan fasulyeler yıkanmazsa; üzerinde köpükler kalır ve yemeğin tadını etkiler. Tam kıvamında ve tadında bir kuru fasulye yemek için mutlaka yıkamaya önem veriniz.
AŞÇININ SIRRI: Unutmayın! Bir gece önce ıslatılan kuru fasulye soğuk su ile nohut ise kaynamış su ile ıslatılmalıdır. Kuru fasulye soğuk su ile nohut, sıcak su şeklinde ıslatılmalı.
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Pişirme tekniğine dikkat
Kuru fasulyeyi tencerede kısık ateşte pişirebildiğiniz gibi düdüklü tencerede de pişirebilirsiniz. Eğer düdüklü tencerede pişirecekseniz kuru fasulye düdüklüde kaç dakikada pişer diye dakika hesapları yapabilirsiniz. Bu durumda ortalama 30 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.
Tencerede pişireceğiniz durumda ise kısık ateşte yaklaşık 1 saat boyunca pişirmelisiniz.
Etli kuru fasulye yapıyorsanız etleri güzelce kavurduktan sonra kuru fasulyeyle buluşturmalısınız. İkisinin de aynı sürede pamuk gibi pişmesi önemlidir.
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Yağ seçimi önemli
Kuru fasulye pişirirken soğanların kavrulması için yağ eklenir. Bu yağı ise tereyağı seçerseniz, yemeği kaşık kaşık yiyebilirsiniz. Has tereyağı kullandığınızda fasulyedeki lezzeti fark edebilirsiniz.
Lokantalarda kuru fasulye pişirildiğinde öncelikle bolca tereyağı kullandıklarını bilmeniz gerekli. Bu yağın ise güzelce erimesi, yemeğin püf noktalarından biridir.
Yemeklerinde zeytinyağı kullananlar kuru fasulyeye zeytinyağı eklemek isteyebilir. Ancak kuru fasulye yerken zeytinyağı kokusunu daha keskin hissedebilirsiniz.
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En önemli malzemesi salça
Kuru fasulyenin salçalı hazırlanması, asırlardır devam eden bir gelenek. Domates ve biber salçası arasında kararsız kalıyorsanız, lokantaların uyguladığı gibi Antep biber salçası ile bir miktar domates salçasını karıştırıp soğan üzerine ekleyebilirsiniz.
Kullandığınız biber salçası, kuru fasulyelerin en iyi lezzette pişmesini sağlayacaktır. Salça miktarını az tutarsanız yemeğiniz çok soluk renkli olur. Ev salçası eklerseniz tam rengi yakalayabilirsiniz. Çok fazla salça eklemek de mideyi yoracağı için fasulyeyle orantılı şekilde salça ekleyebilirsiniz.
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Kıvamının sırrı unda saklı
Bazı yemeklerin daha iyi kıvamlı olması için un kavurup eklendiği bilinmektedir. Kuru fasulye yemeğine de un eklendiğinde daha iyi bir kıvam elde edilir.
Siz de tam lezzetinde bir kuru fasulye hazırlamak istediğinizde, yaklaşık 2 kaşık unu bir miktar yağda kavurup yemeğin pişme esnasında tencereye ekleyebilirsiniz.
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Fasulyelerin diriliği korunmalı
Bazen fasulyelerin dağılma riski oluşur. Çok pişirildiğinden yahut fasulyenin kalitesinden dolayı fasulyeler dağılabilir. Bu durumun önüne geçmek için ustalar, yemeği hazırlarken birkaç damla limon sıkarlar. Kuru fasulyeye sıkılan limon, fasulyenin dağılmasını önleyen bir püf noktasıdır.
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Son dokunuş: Fırınlama
Kuru fasulyeye son dokunuşu vermek çok önemli. Bu ise fırınlama yöntemi ile mümkün olacak. Pişen kuru fasulyeyi, büyük bir güvece alıp içerisinde yaklaşık 1 su bardağı içme suyu ekleyerek fırına göndermelisiniz.
Fırına gönderilen kuru fasulye, yaklaşık 30 dakika boyunca 200 derecede piştiğinde dışarıda yediğiniz kuru fasulye lezzetini elde edeceksiniz
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KURU FASULYE TARİFİ
Malzemeler:
Yarım kg kuru fasulye (akşamdan ıslatılmış)
4 parça gerdan eti (kemikli koyun, kuzu eti de tercih edilirse yemek daha güzel olur)
2 adet küp küp doğranmış kuru soğan
1 adet yeşil biber
Yarım adet kırmızı kapya biber
1 -2 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
2-3 yemek kaşığı tereyağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 fiske kimyon ( sakın çok koymayın 1 fiske)
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KURU FASULYE NASIL YAPILIR?
Kuru fasulyeyi 1 gece önceden bir kaba alın ve fasulyeyi 2-3 kez güzelce yıkayın süzün. Yıkanmış kuru fasulyeleri derin kabınıza koyun ve üzerini 3-4 parmak geçecek kadar soğuk su, 1-2 bardak soğuk süt ve 1 çay kaşığı şeker ekleyin. Fasulyeyi bu suyun içinde şişene kadar bekletin ( En az 12 saat)Ben geceden ıslatıyorum ertesi güne güzelce şişmiş oluyorlar.
Ertesi gün yemeğinizi yapacağınız zaman gerdan etlerinizi ya da yapacağınız her hangi bir parça eti soğuk su içine koyun bir yarım saat bekletin ki etin kanı, kemiği suya çıksın.
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Fasulyenizi süzün ve tekrar su altında yıkayın…
Şimdi düdüklünüzü alın soğanlarınızı yemeklik doğrayın ve tereyağ da 2 dakika kadar kavurun şimdi yeşil ve kırmızı biberleri de doğrayın ve birlikte kavurun şimdi salçaları ekleyin ve 1-2 dakika kokusu çıkana kadar kavurun.
Şimdi gerdan etlerini sudan alarak ete ekleyin. Ve çevire çevire etleri kavurun şimdi fasulyenizi yemeğinize ekleyin…
Tuzunu, karabiberini ve kimyonunu ekleyin ve hepsini 2 dakika kadar güzelce karıştırın harmanlayın, kavurun ve yemeğinize pişeceği kaynamış suyunu verin. Yemeğin suyu üzerini 2-3 parmak geçecek fasulyeler yüzecek kadar olmalı şimdi yemeğinizi güzelce karıştırın yemeğin suyunun bir tadına bakın eksik bir şey varsa ekleyin eğer yok ise düdüklünüzün ağzını kapatın. Düdüklünüzün ayarına bakliyatları pişirme süresine göre ayarlayın ve fasulyenizi pişirin. Pişirme ayarı ve süresi size ait…
Yemeğiniz pişerken siz yanına güzel bir tereyağlı pirinç pilavı yapın. Pişmiş sıcak yemeğinizi pilav, turşu, soğan ya da yoğurt eşliğinde afiyetle güzelce yiyin.
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