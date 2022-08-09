40 yıldır Anadolu tarihinin izini sürüyor

Hayatını arkeolojiye adayan ve 1982 yılında kazılara başlayan Prof. Dr. Gülriz Kozbe, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birçok ilinde tarihin gün yüzüne çıkarılması için emek veriyor.
AA'nın haberine göre Prof. Dr. Kozbe, 1963 yılında İzmir'de doğduğunu ve 20'li yaşlarda Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun olarak akademik hayatına başladığını söyledi.
Aynı üniversitede kariyerini profesör oluncaya kadar sürdürdüğünü anlatan Kozbe, uzmanlığını ise Mezopotamya kültürleri üzerine yaptığını dile getirdi.
Kozbe, şu anda hem Batman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştığını hem de Urfa Kalesi Kazı Başkanı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Ömrünün neredeyse tamamını eğitim dönemlerinde üniversitede, yaz dönemlerinde ise kazı alanlarında geçirdiğini vurgulayan Kozbe, hayatında tatil yaptığı günlerin ise sayılı olduğunu ifade etti.
Kozbe, Anadolu'daki ilk kazısına Malatya'da başladığını belirterek şöyle konuştu:
"Ardından Elazığ bölgesinde kazı yaptım. Daha sonra Van'da uzun yıllar çalıştım. Urartu'da Erken Demir Çağ alanlarına ilişkin kazdık. Daha sonra Diyarbakır'da Ilısu Barajı Bölgesinde kurtarma kazılarında görev aldım, kazılara bilimsel danışmanlıklar yaptım. 1982'den 2022 yılına kadar 40 yıllık sürede arkeolojinin içerisinde öğrenciliğimde, asistanlığımda, doçentlik ve profesörlüğümde birçok araştırmada ve kazı projesinde yer aldım."
"HEPSİ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ"
Kozbe, meslek hayatı boyunca içerisinde bulunduğu 13 ayrı kazı çalışmasının hepsinin birbirinden değerli olduğunu söyledi.
Özellikle Diyarbakır'da Kavuşan Höyük'de yürüttüğü arkeolojik kazıların hayatında farklı bir yeri olduğunu vurgulayan Kozbe, "Bu 40 yıllık çalışmalar arasında bir annenin evlatları için söylediği şey, bizim için de geçerli. Hiçbir araştırmanın, hiçbir kazı ve buluntunun birbirinden farkı yok, hepsi çok değerli" şeklinde konuştu.
Emekli oluncaya kadar kazı çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediğini anlatan Kozbe, emekliliğinde hayalindeki kültür ve tarihi alanları ziyaret etmeyi çok istediğini dile getirdi.
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