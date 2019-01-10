Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz ilk kez doğum gününü kutladı.

Hayatının bir kısmını Brüksel'de geçiren ve 3 dil bilen İskender Gündüz, 40 yıl önce ailevi sebeplerden dolayı çıktığı dağdan bir daha inmedi. Muhtar ve köylülerin kar altında kalan mağarada hayatını sürdüren Gündüz'e hazırladığı sürpriz doğum günü ilginçlikleri de beraberinde getirdi. Doğum günü pastasını üfleyen Bigadiç'li İskender Gündüz, kendisine yapılan sürprizden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

'BAŞBAKAN KİM OLDU?'

Doğum günü kutlamasında köylülerle sohbet eden İskender Gündüz, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini İHA muhabirlerinden öğrendi. Yeni yönetim sisteminden haberi olmayan Gündüz en son hatırladığı kadarıyla başbakanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Gündüz, “Benim bildiğimde Recep Tayyip Erdoğan idi başbakan. Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu öyle mi? Değişti yani. Başbakan kim oldu? Amerika’daki gibi başkanlık sistemi mi var? Amerika’da Federal Cumhuriyet vardı. Amerika ile durum aynı olur mu?” diye konuştu.

'BEN DOĞALI 70 YIL OLDU YAHU'

Kendisinin doğum gününü kutlayan Mecidiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Çoruk ile köy sakini Halil Burunsuzoğlu’na teşekkür eden İskender Gündüz, doğumunun kar yağışında olduğunu söyledi. Gündüz, doğum günüyle alakalı olarak, “Ben doğalı 70 yıl oldu yahu. Yaşım 70’i geçer. 1945 yılında doğdum. Yaş gününü daha yeni kutlayacağız. Şehir usulü yaş gününü nereden bileyim ben? Deli adamım ben. Doğum günü için 70 yıl evvel doğmuşum hamd olsun, nasip bu” diye konuştu.

'GERİYE DÖNMEK YOK'

Yerleşim yerine geri dönmek istemediğini bir kez daha tekrarlayan İskender Gündüz, “Geriye dönmek yok. Bende dünya malı mı var yahu. Bende hiçbir şey yok, ben ölü adamım yahu. Ben mezardayım. Geri dönecek bir şey yok bende. Askerin geri dönüşü yok, hücuma geçmiş bir kere. Çoluk çocuk hepsi cephede” dedi.

'SEVİNDİ, GÖNLÜNÜ ALDIK'

Mecidiye Kırsal Mahallesi sakini Halil Burunsuzoğlu, 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz’ün ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini belirterek, “İskender abiye biz zaman zaman erzak yardımında bulunuyoruz. En son gittiğimizde doğum gününü sorduğumuzda bir karlı hava olduğunu söyledi, ama tarihi tam olarak söylemedi. Biz de düşündük, havada karlıydı, böyle bir sürpriz yapmak istedik. Bence güzel oldu, iyi oldu, sevindi, gönlünü aldık. Bugüne kadar doğum gününü kutlamamış, kendi de bilmiyor. Böyle güzel bir hatıra oldu onun için.”