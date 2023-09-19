40 yaşından sonra vücudunuzda meydana gelen önemli değişimler
Yaşlanma korkusu birçok insanda görülen yaygın korkulardan birisi. Her yaşın avantajı ve dezavantajı bulunuyor. İnsan vücudu için dönüm noktalarından birisi olan 40 yaş değişikliklerin en belirgin göründüğü dönemdir. İşte 40 yaşından sonra vücudunuzda meydana gelen önemli değişimler.
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1. TAT ALMA DUYUSU ZAMANLA DEĞİŞİR
Bir insan doğdunda yaklaşık 9 bin adet tat alıcısı vardır. Yaşlandıkça tat reseptörleri bir miktar azalır ve genellikle tuzlu ile tatlı tatlardan başlayarak, giderek acı, ekşi gibi tat duyularını kısmen kaybolmaya başlar.
Bu durum tatlar arasında ayırım yapılamayacağı anlamına gelmez sadece tatlar eskiye göre daha az gelebilir.
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2. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLENİR
40 yaşına gelene kadar birçok virüse ve bakteriye maruz kalındığı için vücudun bağışıklık sistemi güçlenir ve daha az hastalanır.
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3. İŞİTME VE GÖRME DUYULARI ZAMANLA KÖTÜLEŞEBİLİR
40 yaşına geldiğinde görme ve işitme duyularında sorunlar yaşanabilir. Zamanla yorulan organlarda oluşan bu kayıplar normaldir, doktora giderek ilerlemesi önlenebilir.
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4. METABOLİZMA YAVAŞLAR
20 yaşında yediğiniz yemeklerin aynısını 40 yaşında yerseniz çok hızlı kilo alırsınız. 40 yaşından sonra vücut kas kaybetmeye başlar ve metabolizma eskisi gibi çalışmaz. Bu durumu engellemek için sağlıklı beslenebilir ve spor yapabilirsiniz.
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5. YAŞLANDIKÇA KÜÇÜLÜRSÜNÜZ
İnsanlar 30 yaşından sonra giderek küçülmeye başlar. 40 yaşına geldiğinde aradaki fark görülebilir. Arkansas Üniversitesi Tıp Bilimleri tarafından toplanan verilere göre, erkeklerm 30 ile 70 yaşları arasında kademeli olarak kısalırken, kadınlar da 2,54 cm kısalma görülüyor.
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6. DİŞLERİNİZ DAHA HASSAS HALE GELİR
Dişler belirli bir yaştan sonra eski yapısını kaybeder bu nedenle düzenli olarak diş hekimine gidilmesi tavsiye edilir.
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7. LAKTOZ İNTOLERANSI MEYDANA GELEBİLİR
Bazı insanlar çocukluktan itibaren süt ürünlerini sindiremez, bazı insanlar ise bu durumu ilerleyen yaşlarda yaşabilir. Laktoz intoleransı genellikle 40 yaş üstü Afrika kökenli Ameriklı ve Asyalı kadınları etkiliyor.
Bu yaşta laktozun sindirilmesine yardımcı olan laktaz enziminin düzeyi azalır ve süt ürünlerinin sindirilmemesine neden olur.
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8. DAHA İYİ BİR EBEVEYN OLABİLİRSİNİZ
40 yaşındaki erkek ve kadınlar daha fazla yaşam deneyimine sahip oldukları için zorluklarla daha iyi mücadele edebilir. Üstelik maddi açıdan da 20 yaşındaki insanlara göre daha güvenilir olabilirler.
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9. SAÇLARINIZ SEYREKLEŞEBİLİR
Saç dökülmesi genellikle erkeklerde görülür birçok erkek 30'undan önce saçlarını kaybeder. Kadınlarda görülen saç seyrekleşmesi erkeklere göre daha yavaştır.
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10. DAHA ÇEKİCİ VE ÖZGÜVENLİ OLURSUNUZ
Psikologlar kadınların 40 yaşından sonra 20 ve 30 yaşındaki kadınlara göre özgüvenli olduklarını söylüyor. Kadınlar belirli bir yaştan sonra küçük şeyler için daha az endişeleniyor, mali açıdan özgür hale geliyor ve toksik insanlardan uzaklaşmış oluyor.
Genellikle insanlar belirli bir yaştan sonra çevresindeki insanları yeniden değerlendirir.