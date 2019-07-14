40'lı yaşlarına geldiğinde vücudunda birtakım sorunlar olduğunu görüp egzersiz yapmaya başladı. Beaty, "Vücudum yavaşlıyordu ve daha fazla yağlanıyordum" diyerek, dambıl ile antrenman yapmaya başladığını ve bu güç antrenmanının onun için bir tutku haline geldiğini söyledi.