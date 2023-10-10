Anne olmaya karar verdiğinde Michele'nin kafasında bunu nasıl yapacağına dair pek çok soru dönüyordu. Ancak vazgeçmedi ve başarılı bir IUI (rahim içi tohumlama) yaptırdı.

Bu, 10 dakikadan az süren son derece basit bir prosedürdü. İşlemden sonra Michele hamilelik testi yapması için bir randevuyla birlikte eve gönderildi.